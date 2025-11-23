menu
Εορτασμός ανατίναξης γέφυρας Γοργοποτάμου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι καλές καιρικές συνθήκες της Κυριακής έδωσαν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στον φετινό εορτασμό της 83ης επετείου της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Με τον ήλιο να λούζει τον χώρο του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης και τη θερμοκρασία ιδανική για εξόρμηση, εκατοντάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν στο ιστορικό σημείο, δημιουργώντας μια εικόνα που εδώ και χρόνια δεν είχε εμφανιστεί κατά τον επίσημο εορτασμό. Η τελετή, που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Λαμιέων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, πολιτικών κομμάτων, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, αντιστασιακών οργανώσεων και συλλόγων. Η παρουσία του κόσμου προσέδωσε στο τελετουργικό μια αίσθηση αυθεντικού σεβασμού και ανανεωμένης μνήμης.

Τη Βουλή εκπροσώπησε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος χαρακτήρισε τον Γοργοπόταμο «μια από τις ενδοξότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας», επιμένοντας στην έννοια της θυσίας αλλά και της ομοψυχίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η ελευθερία δεν χαρίζεται – κατακτάται», συνδέοντας το ιστορικό μήνυμα με τις σημερινές γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Στην ομιλία του ανέδειξε όχι μόνο το ιστορικό βάρος της επιχείρησης αλλά και το συμβολικό της νόημα για τις επόμενες γενιές.

«Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου δεν ήταν μια απλή στρατιωτική ενέργεια, αλλά μια πράξη που ένωσε δυνάμεις με διαφορετικές αφετηρίες κάτω από έναν κοινό εθνικό στόχο», τόνισε.

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για «το θάρρος, το φρόνημα και την αποφασιστικότητα» όσων έθεσαν την πατρίδα πάνω από τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της Εθνικής Αντίστασης παραμένει επίκαιρο σε μια εποχή διεθνών αναταράξεων.

Αναφέρθηκε εκτενώς και στις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις, τις απειλές αναθεωρητισμού, τις ενεργειακές πιέσεις και τις τεχνολογικές μεταβολές, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας» και οφείλει να διατηρεί δημοκρατική στιβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση.

«Η μεγαλύτερη τιμή στους αγωνιστές δεν είναι οι τελετές μνήμης, αλλά η καθημερινή υπεράσπιση της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας», κατέληξε.

Το παρών έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του προσέδωσε έντονη αντιφασιστική και δημοκρατική διάσταση στο νόημα της επετείου. Μίλησε για την ηθική κληρονομιά του Γοργοποτάμου, για τον ηρωισμό των ανθρώπων που ύψωσαν ανάστημα απέναντι στον ναζισμό, αλλά -κυρίως- για την ευθύνη της σημερινής γενιάς να μετατρέψει τα ιστορικά διδάγματα σε πράξη ενότητας και αντίστασης απέναντι στον σύγχρονο φόβο και την ακροδεξιά σκλήρυνση της Ευρώπης. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον Γοργοπόταμο «τόπο με τεράστιο ιστορικό μέγεθος», σημειώνοντας ότι βρίσκεται στον πυρήνα της συλλογικής μνήμης της χώρας, πλάι στα άλλα μεγάλα σύμβολα αντίστασης: το Πολυτεχνείο, το Δίστομο, τον Χορτιάτη, τα Καλάβρυτα, τη Βιάννο. «Είναι χώρος ηρωισμού και θυσίας. Χώρος που μας έδωσε πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενότητας που χαρακτήρισε τον αγώνα του 1942, επισημαίνοντας ότι η Ενωμένη Εθνική Αντίσταση αποτέλεσε «ορόσημο του αντιφασιστικού αγώνα», αποδεικνύοντας πως οι Έλληνες «νίκησαν τον φόβο, την ατομική λύση, τη σιωπή» και απέδειξαν ότι «όλα είναι εφικτά όταν υπηρετείται ένας υψηλός σκοπός».

Συνδέοντας το ιστορικό γεγονός με το σήμερα, ο κ. Φάμελλος μίλησε για «σκοτεινούς και αβέβαιους καιρούς», με πολέμους, αναθεωρητισμό, μισαλλοδοξία και άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. «Το μήνυμα του Γοργοποτάμου σήμερα είναι πως η ευθύνη της πολιτικής είναι να υπερασπίζεται την ειρήνη και τη δημοκρατία, όχι να περιγράφει τον κίνδυνο του πολέμου», τόνισε, καλώντας σε «ενότητα, συλλογική αντίσταση και υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας». Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι οι διεκδικήσεις της Ελλάδας από τη Γερμανία για τις οφειλόμενες αποζημιώσεις παραμένουν «ενεργές και απαράγραπτες»

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της υπέρβασης που γεννήθηκε στον Γοργοπόταμο και σημείωσε πως το ιστορικό γεγονός του 1942 «ακτινοβολεί μηνύματα ζωντανά, διδακτικά και γόνιμα για το παρόν και το μέλλον».

Επεσήμανε ότι η πράξη της ανατίναξης αποτέλεσε «ένα σπάνιο παράδειγμα συλλογικής σοφίας», όπου άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις άφησαν στην άκρη τα πάθη και «συνυπηρέτησαν έναν κοινό σκοπό». Εστίασε επίσης στην ευθύνη της σύγχρονης κοινωνίας να βλέπει τη συνεργασία όχι ως υποχώρηση, αλλά ως δύναμη.

«Το μέλλον δεν χτίζεται με φθοροποιό διχασμό, αλλά με πράξεις που ριζώνουν στον αλληλοσεβασμό και την επιμονή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Γοργοπόταμος δίνει ακόμη και σήμερα ένα «καθαρό, στιβαρό και διαχρονικό μήνυμα ενότητας».

Ο δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αποφασιστικότητα και την ενότητα των αγωνιστών εκείνης της νύχτας. «Στη Γέφυρα αυτή ενώθηκαν Έλληνες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μαζί με τους συμμάχους, για τον υπέρτατο σκοπό της ελευθερίας», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ορόσημο εθνικής ομοψυχίας».

Ο δήμαρχος τόνισε ότι το πνεύμα του Γοργοποτάμου πρέπει να αποτελεί «οδηγό ζωής» και ότι η τοπική κοινωνία έχει χρέος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο υψηλό κόστος της Κατοχής για τη Φθιώτιδα, επισημαίνοντας ότι τα μαρτυρικά χωριά και το αίτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένουν «ιστορικά και ηθικά ανοιχτά».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «ο Γοργοπόταμος μας δείχνει τον δρόμο της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της υπεράσπισης της ελευθερίας».

