menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποιήσεις για παραπλανητικά μηνύματα SMS

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο ΕΟΠΥΥ εφιστά εκ νέου την προσοχή των ασφαλισμένων σχετικά με τυχόν παραπλανητικά μηνύματα SMS, που αποστέλλονται σε κινητό τηλέφωνο με λογότυπο ΕΟΠΥΥ και με παραπλανητικό περιεχόμενο.

Τα εν λόγω μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα:

1. Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε: @eopyy.gov.gr.

Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.

2. Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου σας.

3. Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

4. Αίσθημα επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

 

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

– Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

– Μην απαντήσετε στο μήνυμα.

– Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μη δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

– Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:

Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

– Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum