Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

ΕΟΔΥ: Πέντε θάνατοι από covid-19 την τελευταία εβδομάδα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αύξηση παρουσίασε η θετικότητα για covid-19 στην κοινότητα, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 13-19 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν πέντε νέοι θάνατοι.

Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

