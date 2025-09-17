menu
ΕΟΔΥ: Οκτώ νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 2 θάνατοι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 83 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 68 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 15 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 8 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Έχουν καταγραφεί 7 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66-86 έτη).

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 37 δήμους της χώρας, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Εύβοιας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθ΄όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025, έως τις 10/09/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία.

