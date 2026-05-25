1 από 2

Εντυπωσίασε η παιδική χορωδία του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στην μεσημβρινή συναυλία που έγινε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης”, ερμηνεύοντας τραγούδια από την γνωστή ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος” Εδώ Λιλιπούπολη” με διευθυντή τον Μάνο Χατζιδάκι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την διδασκαλία της χορωδίας είχε η καθηγήτρια Μαρία Κουτουλάκη. Πλαισίωσαν επίσης την συναυλία παιδιά από το θεατρικό εργαστήρι του ωδείου ερμηνεύοντας θεατρικά αποσπάσματα από την εκπομπή ,με εντυπωσιακές υποκριτικές δεξιότητες σε διδασκαλία της καθηγήτριας Μαρίας Λεκάκη, καθώς επίσης και το κιθαριστικό σύνολο που άνοιξε την συναυλία ερμηνεύοντας μαγικά γνωστά τραγούδια σε διδασκαλία της Πηνελόπης Κομποράκη»