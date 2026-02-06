menu
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Εντυπωσιακό το νέο βίντεο του Μουσείου Τυπογραφίας (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά της Κρήτης, παρουσιάζει το νέο promo video του, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα το νέο του κανάλι στο YouTube (@museum_of_typography)

Το εντυπωσιακό και ατμοσφαιρικό video, λειτουργεί ως ένα συμπυκνωμένο οπτικοακουστικό αφήγημα για τον ρόλο, τη φιλοσοφία και τη ζωντανή εμπειρία που προσφέρει το Μουσείο.
Μέσα από εικόνες που αναδεικνύουν τον χώρο, τα εκθέματα και την ανθρώπινη παρουσία, το video ξεδιπλώνει την ιστορία της τυπογραφίας από τα πρώτα της βήματα έως τη βιομηχανική της εξέλιξη, τοποθετώντας τα Χανιά στο επίκεντρο μιας διαδρομής με διεθνές αποτύπωμα. Η αφήγηση ακολουθεί το νήμα του οράματος του ιδρυτή της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα», Γιάννη Γαρεδάκη, για τη δημιουργία ενός χώρου που θα κρατούσε ζωντανή τη μνήμη της τέχνης που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, την Τυπογραφία.

Η παραγωγή είναι της EyeQ Creative Media, με τη σκηνοθεσία να υπογράφει ο Νίκος Παντερμαράκης. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Nickolay Dorozhkin και τη διεύθυνση παραγωγής η Πολίνα Δασύλλα, ενώ το μοντάζ και το coloring ανήκουν στον Κώστα Κεαλάρ.
Στο τεχνικό σκέλος συμμετέχουν ακόμη οι: Μιχαήλ Κωνσταντάκης (drone, gimbal, β’ κάμερα), Στέργιος Αναστασιάδης (α’ βοηθός κάμερας) και River Στρατήγης (βοηθός παραγωγής). Την αφήγηση κάνει ο Κώστας Μαυροφοράκης.

Στο video εμφανίζονται η Χριστίνα Κουμαδωράκη, ο Μανώλης Σταυρουλάκης, η Ελένη Κατζουράκη και η μικρή Ελίζα Σταυρουλάκη.

type museum