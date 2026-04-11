Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο με τον “ιπτάμενο” ιερέα (βίντεο)

Εντυπωσιακή και φέτος η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο. Με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας που και φέτος αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες πιστούς, οι οποίοι έσπευσαν να δουν τον πατέρα Χριστόφορο Γουρλή να μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα.

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του. Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, σκορπίζοντας ρίγη ενθουσιασμού στους πιστούς που γέμισαν τον ναό το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Οπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα politischios, με

Η κορύφωση του Μέγα Εσπερινού συνοδεύτηκε από μια θεαματική και χαρακτηριστική έκφραση χαράς: οι παρευρισκόμενοι πιστοί, με ρυθμικούς χτύπους στα στασίδια και υπό τους ήχους των Καμπανών, αντήχησαν το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», έψαλε με έντονη κατάνυξη ο ιερέας του ναού, π. Χριστοφόρος Γουρλής, δίνοντας το έναυσμα για την κορύφωση της τελετής. Αμέσως μετά, οι πολυέλαιοι άρχισαν να σείονται, ενώ τα Σήμαντρα και τα στασίδια αντήχησαν από τους ρυθμικούς χτύπους των πιστών.

Σε ένα σκηνικό απόλυτης συμμετοχής και συμβολικής έντασης, ο ιερέας σκόρπισε δάφνες, σύμβολα της νίκης και της αιώνιας ζωής, σε ολόκληρο τον ναό. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές: οι πολυέλαιοι κουνιούνταν σαν από σεισμό και η συγκίνηση κορυφώθηκε, με όλους τους παρευρισκόμενους να μετέχουν ενεργά στην τελετουργία.

Το αναστάσιμο σκηνικό συναντάται σε αρκετούς Ιερούς Ναούς της χώρας, αλλά με ιδιαίτερη ένταση και συμμετοχή στη Χίο, έχει ισχυρό σημειολογικό χαρακτήρα. Συνδέεται με τη διάρρηξη των δεσμών του Άδη από τον αναστημένο Χριστό – μια εικόνα πνευματικής και κοσμικής ανατροπής, η οποία εκφράζεται με θόρυβο, ένταση και συμμετοχή.

Η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση, γνωστή και ως Μέγας Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου, τελείται το πρωί της ίδιας ημέρας, γύρω στις 9.00, και προεικονίζει το μεγάλο θαύμα της Ανάστασης. Όπως επισημαίνουν οι θεολόγοι, ο ακριβής χρόνος της Ανάστασης του Χριστού δεν είναι γνωστός, αφού κανείς δεν ήταν παρών όταν συνέβη. Το γεγονός διαπιστώθηκε μεταγενέστερα, «βαθιά χαράματα», όταν οι Μυροφόρες γυναίκες επισκέφθηκαν τον τάφο για να αλείψουν το σώμα Του.