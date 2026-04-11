menu
18.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο με τον “ιπτάμενο” ιερέα (βίντεο)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εντυπωσιακή και φέτος η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο. Με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας  που και φέτος αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες πιστούς, οι οποίοι έσπευσαν να δουν τον πατέρα Χριστόφορο Γουρλή να μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα. 

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του. Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

Οπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα politischios,  με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, σκορπίζοντας ρίγη ενθουσιασμού στους πιστούς που γέμισαν τον ναό το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. 

Η κορύφωση του Μέγα Εσπερινού συνοδεύτηκε από μια θεαματική και χαρακτηριστική έκφραση χαράς: οι παρευρισκόμενοι πιστοί, με ρυθμικούς χτύπους στα στασίδια και υπό τους ήχους των Καμπανών, αντήχησαν το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», έψαλε με έντονη κατάνυξη ο ιερέας του ναού, π. Χριστοφόρος Γουρλής, δίνοντας το έναυσμα για την κορύφωση της τελετής. Αμέσως μετά, οι πολυέλαιοι άρχισαν να σείονται, ενώ τα Σήμαντρα και τα στασίδια αντήχησαν από τους ρυθμικούς χτύπους των πιστών.

Σε ένα σκηνικό απόλυτης συμμετοχής και συμβολικής έντασης, ο ιερέας σκόρπισε δάφνες, σύμβολα της νίκης και της αιώνιας ζωής, σε ολόκληρο τον ναό. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές: οι πολυέλαιοι κουνιούνταν σαν από σεισμό και η συγκίνηση κορυφώθηκε, με όλους τους παρευρισκόμενους να μετέχουν ενεργά στην τελετουργία.

Το αναστάσιμο σκηνικό συναντάται σε αρκετούς Ιερούς Ναούς της χώρας, αλλά με ιδιαίτερη ένταση και συμμετοχή στη Χίο, έχει ισχυρό σημειολογικό χαρακτήρα. Συνδέεται με τη διάρρηξη των δεσμών του Άδη από τον αναστημένο Χριστό – μια εικόνα πνευματικής και κοσμικής ανατροπής, η οποία εκφράζεται με θόρυβο, ένταση και συμμετοχή.

Η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση, γνωστή και ως Μέγας Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου, τελείται το πρωί της ίδιας ημέρας, γύρω στις 9.00, και προεικονίζει το μεγάλο θαύμα της Ανάστασης. Όπως επισημαίνουν οι θεολόγοι, ο ακριβής χρόνος της Ανάστασης του Χριστού δεν είναι γνωστός, αφού κανείς δεν ήταν παρών όταν συνέβη. Το γεγονός διαπιστώθηκε μεταγενέστερα, «βαθιά χαράματα», όταν οι Μυροφόρες γυναίκες επισκέφθηκαν τον τάφο για να αλείψουν το σώμα Του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum