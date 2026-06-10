Εντυπωσιακή ανατίναξη για το καταδυτικό πάρκο στον Αποκόρωνα (video)

Εντυπωσιακή ήταν η ανατίναξη για την πόντιση του παροπλισμένου πολεμικού πλοίου “Α/Β ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ” την Τετάρτη στο καταδυτικό πάρκο Αποκορώνου στον Ομπρόσγιαλο.

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από ξηράς και θαλάσσης, η επιχείρηση του Ναυστάθμου Κρήτης ολοκληρώθηκε με συνδρομή Λιμενικού, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ και του Δήμου Αποκορώνου. Το πλοίο θα εμπλουτίσει τον βυθό του υπό δημιουργία οριοθετημένου Καταδυτικού Πάρκου στον Δήμο Αποκορώνου ακόμα περισσότερο..

Ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης με δήλωσή του στα “Χανιώτικα νέα”, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η πόντιση του «Α/Β ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ» αποτελεί μία ιστορική στιγμή για τον Αποκόρωνα και ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση και ανάδειξη του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική επισκεψιμότητα της περιοχής, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό και αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν του τόπου μας”, ενώ απευθυνόμενος σε όσους εργάζονται στην περιοχή επεσήμανε: “ Ο Δήμος Αποκορώνου καλεί όλους τους χρήστες της θαλάσσιας περιοχής να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή συνεργασία, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση μιας επιχείρησης ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον και την αναπτυξιακή πορεία του Αποκόρωνα».