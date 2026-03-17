Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από την άσκηση ναρκοπολέμου σε Σούδα και Κρητικό Πέλαγος

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
Με το Ναύσταθμο Κρήτης στη Σούδα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Επιτροπής και τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του κόλπου της Σούδας αλλά και ευρύτερα του Κρητικού Πελάγους να βρίσκονται στο επίκεντρο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τη Δευτέρα 02 έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026,  η πολυεθνική Άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 26».

Την Τρίτη (17/3) το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από την άσκηση.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ανωτέρω άσκηση είναι τύπου INVITEX και διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση με σκοπό την εκπαίδευση σε αντικείμενα Ναρκοπολέμου, αντιναρκικών επιχειρήσεων πολύ ρηχών υδάτων, επιχειρήσεων Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων (Autonomous Underwater Vehicles – AUVs), καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην Άσκηση συμμετείχαν μονάδες επιφανείας της Διοίκησης Φρεγατών (ΔΦΓ), της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), της Διοίκησης Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (ΔΑΝ), προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σκάφος του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και μέσα και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία , το Center of Excellence NATO Mine Warfare καθώς και από το NATO STO CMRE (Science and Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation)».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

