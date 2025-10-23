Εντυπώσεις από την εικαστική έκθεση της Μαρίας – Αϊράµ Μαρινάκη

» Με τίτλο «Χρώµατα αγάπης σε τόπους ονείρων»

Η µέρα ακόµα καλοκαιρινή, τα βήµατά µας, µας φέρουν γοργά προς το παλιό λιµάνι και µέσω της ∆ασκαλογιάννη φτάνουµε στον προορισµό µας.

Στον Άγιο Ρόκκο της Σπλάντζιας…

Στο ιστορικό αυτό κτήριο που χτίστηκε επί Ενετοκρατίας το 1630, για να τιµήσει τον Άγιο Ρόκκο, προστάτη των Χανίων κατά της πανούκλας. Πέρασε από διάφορες φάσεις και πρόσφατα ανακαινίστηκε και µετατράπηκε σε χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κάτι που χρειαζόταν τα Χανιά µας σ’ αυτή την όµορφη συνοικία κι ευχαριστούµε την Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Αντιδηµαρχεία Πολιτισµού που φρόντισαν ν’ αποδοθεί στον Χανιώτη, να κοσµεί την πόλη µας και ν’ ανοίγει συχνά-πυκνά για να φιλοξενεί όµορφες Εκθέσεις κι εκδηλώσεις.

‘Ήλθαµε λοιπόν εδώ, για να θαυµάσουµε και να γνωρίσουµε από κοντά το έργο της εικαστικού Μαρίας Aϊράµ που συνδυάζει άριστα την ζωγραφική, την ποίηση και τα θεατρικά της δρώµενα.

Βρεθήκαµε λοιπόν στον χώρο, περιφερόµαστε εδώ κι εκεί, µελετήσαµε πίνακες και κατασκευές, διαβάσαµε και ξαναδιαβάσαµε τα ποιήµατά της, τα κρεµασµένα στους τοίχους, κυριολεκτικά εντυπωσιαστήκαµε, ρίχνοντας που και που κι ένα βλέµµα στο γυάλινο δάπεδο της µιας πλευράς του. Αρχαία κτήρια στη βάση του, η σκόνη του χρόνου κι η αίσθηση του πρόσκαιρου στα πόδια µας, µια εικόνα που µας φάνηκε πως ταίριαζε απόλυτα µε τις εικαστικές της αναζητήσεις στον απέναντι τοίχο.

∆ιότι όσον αφορά το κοµµάτι της ζωγραφικής η Αϊράµ έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης. ∆ουλεύει µε µικτές τεχνικές, χρησιµοποιώντας σκουριασµένα ελάσµατα, οξειδωµένα σίδερα, θραύσµατα, σπάγκο, πανί, χαρτόνι, ξύλο κι οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε στην ολοκλήρωση του έργου. Με έµπνευση και εφευρετικότητα ξαναδίνει ζωή σε άχρηστα αντικείµενα ή σε αποµεινάρια τους, για να… «µιλήσει» µέσω αυτών.

Έτσι σε παλαιότερη δουλειά της, είδαµε λαβές να γίνονται πόδια, σπιτάκια να στέκουν σε ανασφαλείς τοίχους φτιαγµένους απ’ τις λυγισµένες πλευρές ενός ξύλινου µέτρου, µια ανθρώπινη µορφή µε περίγραµµα από παραµάνες, και άλλα πολλά. Οι φιγούρες της συνήθως προβάλουν µέσα από µπόλικο µουντό χρώµα, ανάκατο µε µικρές ή µεγάλες αναλαµπές φωτεινών χρωµάτων, που τραβούν την προσοχή και δίνουν έναυσµα για ποικίλες σκέψεις. Εξάλλου η καλλιτέχνιδα σε όλο της το έργο επιδιώκει ν’… «ανοίγει παράθυρα προς κάθε δυνατότητα». Προτείνει, αλλά και προτρέπει στον θεατή να δώσει την δική του ερµηνεία, ανάλογα πάντα µε την ψυχική του διάθεση, τα θέλω και τα πιστεύω του.

Κάποια έργα, όπως το χαρούµενο κοριτσάκι πάνω στη βαρκούλα του που κρατά σφιχτά στο χέρι ένα βιβλίο, το λευκό πουλί που πετά ανέµελα σε γαλάζιο ουρανό, τα παιδάκια που στέλνουν τους χαρταετούς τους ψηλά στα ουράνια, θα µπορούσαν να γίνουν εικονογράφηση σε παιδικό βιβλίο. Εδώ υπάρχει η αθωότητα, η ανεµελιά κι η προσδοκία όµορφων πραγµάτων, ενώ σε άλλα, όπως στο καθηλωτικό έργο για τη Μάχη της Κρήτης κυριαρχεί η συγκίνηση για τον πατριωτισµό των παππούδων µας, αλλά κι ένα σαφώς αντιπολεµικό µήνυµα…

Η Τέχνη βέβαια, σε όλες της τις µορφές, δεν είν’ εύκολο πράγµα!

Πέρα απ’ το ταλέντο -που είναι απαραίτητη προϋπόθεση- χρειάζεται αφοσίωση, χρόνος και πολλές δύσκολες ώρες, αφιερωµένες αποκλειστικά και µόνο στον σκοπό.

Μας λέει η δηµιουργός σε µια παλαιότερη συνέντευξή της: «…Κάνω τέχνη από µια νοσταλγία, την νοσταλγία σ’ ένα κόσµο αγάπης. Ο πραγµατικός καλλιτέχνης µοιάζει µε κερί που καίγεται, δίνοντας νόηµα στο αφανές και ψυχή στο εν δυνάµει, για κάποια πιθανότητα εξέγερσης από το ευτελές. ∆άσκαλός µου η σκιά και το φως της κάθε στιγµής, δάσκαλος µου τα πάντα. Η τέχνη είναι τα φτερωτά παπούτσια µου, το µαγικό χαλί µου. Μαζί πηγαίνουµε στο ανέφικτο… διανύουµε χιλιόµετρα χωρίς κούραση, κάνουµε πολέµους χωρίς θύµατα, ρισκάρουµε… Ανακαλύπτοντας στο καθετί την ιερή γλώσσα που σηµαίνει και µαρτυρεί… µορφοποιώντας χάρτες επαγρύπνησης. Τέτοιοι χάρτες θα ήθελα να είναι τα έργα µου».

Τα… πολλά και καλά της έργα θα συµπληρώναµε εµείς!

∆ιότι εδώ πρέπει να πούµε πως η Αϊράµ διαθέτει και µια αξεπέραστη δεινότητα και στην ποίηση! Και δια του λόγου το αληθές παραθέτουµε δυο µικρά δείγµατα γραφής της, από το πλήθος των εµπνευσµένων κοµµατιών που έχει µοιραστεί µε τον συνάνθρωπο: «Όταν ξύπνησα από τον “ύπνο”/ µαµά/ ήµουν πιο νέα/ κι ας είχα γεράσει./ Ήµουν πιο νέα και δυνατή/ήµουν ο εαυτός µου». Και το επόµενο: «Κλεψύδρα στο φως των ψίθυρων/ Αλαργινό περπάτηµα της νύχτας σε µεσηµέρια που αφουγκράζονται./ Ντύνοντας τα καλοκαίρια µε φωνές παιδιών/ που παίζουν στις αυλές κρυφτό, κυνηγητό και µπάλα./ Κλείδωσε το ποδήλατό σου και πάµε…/ Που;/ Υ Σ: Κλεψύδρα σιωπής,/ µέτρα και ξαναµέτρα τα δευτερόλεπτα,/ µοιράζοντας τη λάµψη της αγνής µας πρόθεσης/ να συνεχίζουµε/ χωρίς ανταλλάγµατα./ Γι’ αυτό µην ρωτάς- αρκεί που πάµε…/ Εξάλλου,/ είναι απέραντος ο κόσµος της κάθε στιγµής./ Είναι µαγεία να είµαστε παρόντες.»

∆εν θα µπορούσαµε βέβαια να µην αναφερθούµε και στην παλιότερη ενασχόληση της µε τον αργαλειό, όπου µε νήµα κι έµπνευση έκανε κι εκεί έργο καλό και χρήσιµο. Εδώ την βλέπουµε να υπογράφει ως «Μαριώ-Αϊράµ» κάτι που ταίριαζε απόλυτα µε την ενασχόλησή µε την παράδοση. Υπάρχει και το κοµµάτι που αφορά το θέατρο, που αποτελεί τις κύριες σπουδές της, το οποίο έχει υπηρετήσει µε συνέπεια πολλά χρόνια σε ποικίλους χώρους πολιτισµού. ∆ύσκολη υπόθεση κι αυτή, αλλά η Αϊράµ ανταπεξήλθε και προόδεψε και σ’ αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πολυσχιδής και πολυπράγµων βρέθηκε κάποια στιγµή να διευθύνει κι ένα Καφέ, µε το όνοµα Καφέ art «Σελήνη», που σκοπό είχε να προωθήσει όλα όσα αγαπούσε κι ήθελε να µοιραστεί. Έναν χώρο γεµάτο βιβλία, πίνακες και παλαιά αντικείµενα, µια ξεχωριστή κοιτίδα πολιτισµού µε παραδοσιακές καρέκλες και τραπεζάκια, µουσική και καλή συζήτηση, όπου µαζευόταν η νεολαία για ν’ ακούσει τραγούδια της εποχής, ν’ ανταλλάξει απόψεις και να εκφραστεί ποικιλοτρόπως.

Πολλά έχει κάνει, πολλά µπορεί ακόµα να κάνει! Ο σύγχρονος κόσµος µας που τρέχει απερίσκεπτα µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, έχει ανάγκη ανθρώπους σαν κι αυτήν! Χαρά µας που την γνωρίσαµε, συνοµιλήσαµε µαζί της και διαπιστώσαµε πως είχαµε απέναντί µας µια ολοκληρωµένη καλλιτέχνιδα, που χρόνια τώρα επάξια υπηρετεί την Τέχνη και τον Πολιτισµό.

Με απώτερο σκοπό πάντα να βάλει το λιθαράκι της στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου…Τι άλλο να πει κανείς!

Το µόνο που µας µένει είναι να της ευχηθούµε υγεία, ευτυχία, δύναµη και κέφι για δηµιουργία!

Και πάνω απ΄ όλα, να συνεχίσει να… ονειρεύεται!