Εντοπίστηκε περιπλανωμένη μεγάλη μαύρη τρύπα ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα στη κοσμολογία

Ομάδα αστρονόμων με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Science Bulletin» παρουσιάζει την ανακάλυψη μιας μαύρης τρύπας που περιπλανιέται μέσα στον γαλαξία που βρίσκεται κουβαλώντας μαζί της και την ενεργή της περιοχή.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική «η κρατούσα θεωρία για τους γαλαξίες και τις μαύρες τρύπες θέλει τις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες να βρίσκονται στο κέντρο των γαλαξιών λειτουργώντας σαν μια κεντρική «μηχανή» άλλοτε ήσυχη, άλλοτε καταβροχθίζοντας ύλη και εκτοξεύοντας ισχυρούς πίδακες. Ωστόσο οι επιστήμονες ανακαλύπτουν όλο και πιο συχνά ότι μερικές γιγαντιαίες μαύρες τρύπες απομακρύνονται από τη θέση τους στο κέντρο. Αυτές οι περιπλανώμενες μαύρες τρύπες μπορεί να βρεθούν στον γαλαξιακό δίσκο των συστημάτων τους ή ακόμη και στις παρυφές αυτών των γαλαξιών.

Αυτό που κάνει την νέα ανακάλυψη ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια μαύρη τρύπα ενδιάμεσης μάζας, έναν τύπο αντικειμένου που έχει διαφύγει από τους αστρονόμους εδώ και δεκαετίες.

Η ανακάλυψη ότι η ανάπτυξη των μαύρων τρυπών δεν περιορίζεται απαραίτητα στα κέντρα των γαλαξιών θα μπορούσε να ρίξει φως στον ρόλο που παίζουν οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες με μάζες εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από του Ήλιου στην εξέλιξη των γαλαξιών που τις φιλοξενούν καθώς και να δείξει πώς αυτοί οι κοσμικοί τιτάνες μεγάλωσαν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα στο πρώιμο Σύμπαν.

Η μαύρη τρύπα που εκτοξεύει πίδακες καθώς ταξιδεύει ανακαλύφθηκε σε έναν γαλαξία-νάνο που ονομάζεται MaNGA 12772-12704 περίπου 230 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,260 ετών φωτός από το κέντρο του γαλαξία του εκεί όπου οι επιστήμονες συνήθως περιμένουν να βρουν μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που «καταπίνει» ύλη κυριαρχώντας σε μια περιοχή γνωστή ως ενεργός γαλαξιακός πυρήνας (AGN).

«Αυτό είναι σαν έναν κοσμικό φάρο που φωτίζεται από μια περιπλανώμενη μαύρη τρύπα. Παρόλο που έχει απομακρυνθεί από το γαλαξιακό κέντρο, συνεχίζει να ακτινοβολεί προς τα έξω με ισχυρή ενέργεια» αναφέρει ο Λιού Γουανκί αστρονόμος του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Σαγκάης (SHAO) και μέλος της ερευνητικής ομάδας»