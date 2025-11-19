Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στον Ισθμό της Κορίνθου

Το πτώμα ενός άνδρα εντόπισαν στελέχη του λιμενικού να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή μέσα στη διώρυγα της Κορίνθου νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση ενώ ήδη στελέχη του λιμενικού έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων του άτυχου άνδρα.