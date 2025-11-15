Εντοπισμός σορού γυναίκας στη Γαύδο

Τη σορό μιας γυναίκας αγνώστων λοιπών στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου εντόπισε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο ελληνικής σημαίας.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, «η σορός ανασύρθηκε από το πλήρωμα ενός πλοίου της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης».