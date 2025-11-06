Εντοπισμός 80 μεταναστών στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Γαύδου για την ύπαρξη προσφύγων / μεταναστών στην παραλία Τρυπητή στη Γαύδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος «Στο σημείο μετέβη το αλιευτικό σκάφος «ΕΛΕΝΗ» Τ.Χ. 1531, με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.ΣΕΛΑ.ΚΤ., όπου εντόπισε συνολικά 80 αλλοδαπούς (74 άνδρες 4 γυναίκες και 2 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ. Από εκεί οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του δήμου Γαύδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων»