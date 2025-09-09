Έντονη αντίδραση Πολάκη για εργολαβία καθαριότητας στο Νοσοκομείο Χανίων

Με αιχμηρή δήλωση ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης καταγγέλλει «σκάνδαλο μεγατόνων» στον διαγωνισμό για την ανάθεση της καθαριότητας του Νοσοκομείου Χανίων σε εργολάβο.

Ο κ. Πολάκης στρέφεται προσωπικά κατά του διοικητή του νοσοκομείου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που –όπως σημειώνει– διόρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και κατά του ίδιου του Υπουργείου. Όπως υποστηρίζει, στον διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά μόνο μία εταιρεία, με ετήσιο κόστος 1,5 εκατ. ευρώ για 42 άτομα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα υλικά καθαριότητας.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας συγκρίνει το ποσό με το κόστος της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, όταν –όπως αναφέρει– 72 εργαζόμενοι απασχολούνταν με ατομικές συμβάσεις και μαζί με τα υλικά και τον εξοπλισμό η δαπάνη ανερχόταν σε περίπου 1,075 εκατ. ευρώ ετησίως. «Με πρόχειρους υπολογισμούς, το “παραπλεύρο όφελος” φτάνει το μισό εκατομμύριο ευρώ στη διετία» τονίζει, κάνοντας λόγο για «μίζες» και «υπεργολαβίες».

Ο κ. Πολάκης καλεί σε άμεση ακύρωση του διαγωνισμού, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα υπάρξουν ευθύνες. «Χανιώτες και Χανιώτισσες, ο νομός πρέπει να αλλάξει χέρια, όπως και όλη η χώρα», καταλήγει.