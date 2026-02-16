Έντονη ανησυχία για το µεταναστευτικό από το ΚΚΕ

» Κριτική στους χειρισµούς της κυβέρνησης

«Το επεισόδιο που έγινε στη Χίο ήταν άλλο ένα έγκληµα, µε τραγικό απολογισµό τον θάνατο 15 ανθρώπων και δεκάδων βαριά τραυµατισµένων ανάµεσά τους έγκυες γυναίκες και µικρά παιδιά. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις πραγµατικές συνθήκες αυτού του εγκλήµατος γιατί τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως όχι µόνο δεν προσφέρουν απαντήσεις αλλά δηµιουργούν µεγαλύτερα ερωτηµατικά».

Αυτό επεσήµανε, µεταξύ άλλων, η υπεύθυνη της ∆ιατµηµατικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Μεταναστών και Προσφύγων του ΚΚΕ Κατερίνα Γεράκη, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» στο περιθώριο της εκδήλωσης µε θέµα τις εξελίξεις στο προσφυγικό – µεταναστευτικό και τις θέσεις του διοργανώνει το ΚΚΕ που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ειδικότερα, η κα Γεράκη αναφερόµενη στην πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο τόνισε ότι «δεν αποτελεί ένα µεµονωµένο περιστατικό αλλά έρχεται να προστεθεί σε µια µακάβρια λίστα χιλιάδων νεκρών και αγνοουµένων στις θάλασσες του Αιγίου και της Μεσογείου».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι το ΚΚΕ έχει υποβάλλει σχετική ερώτηση στη Βουλή όπου, µεταξύ άλλων, ζητούνται απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: γιατί οι άνθρωποι έφεραν βαριές κακώσεις («άρα µιλάµε για ανθρώπους σκοτωµένους κι όχι πνιγµένους»), αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και γιατί οι κάµερες δεν λειτούργησαν, ποιες είναι οι καταγραφές της επικοινωνίας του Λιµενικού µε το Αρχηγείο κ.ά.

Η κα Γεράκη έκανε λόγο για «προσπάθεια συγκάλυψης» της τραγωδίας της Χίου, επισηµαίνοντας ότι το ίδιο έγινε και µε την πολύνεκρη τραγωδία της Πύλου, µε την κυβέρνηση να θέτει εκβιαστικά διλήµµατα όπως «ή µε τους διακινητές ή µε το Λιµενικό», σε µια προσπάθεια να συσκοτιστούν οι πραγµατικές συνθήκες του ναυαγίου.

Η κα Γεράκη αναφέρθηκε ακόµα στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που εκδηλώθηκαν από εργαζόµενους, σωµατεία, υγειονοµικούς κ.ά. απέναντι στα θύµατα της τραγωδίας και συµπλήρωσε ότι είναι κρίσιµο «να µην συνηθίσουµε και να µην θεωρήσουµε ως µια κανονικότητα αυτά τα εγκληµατικά ναυάγια στις θάλασσες της χώρας µας».

«Το βασικό δεν είναι να µιλήσουµε για τους διακινητές και την εγκληµατική δράση τους. Αυτή είναι γνωστή και δεδοµένη. Το ζήτηµα είναι µε ποιους χειρισµούς το κράτος και οι µηχανισµοί του θα αποτρέπει τέτοιες τραγωδίες και θα κάνει διάσωση. Γιατί στον πυρήνα των τραγωδιών αυτών είναι µια πολιτική που δεν κάνει διάσωση αλλά επαναπροώθηση και αποτροπή», είπε καταλήγοντας η κα Γεράκη.



ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Συνεχίζοντας η υπεύθυνη της ∆ιατµηµατικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Μεταναστών και Προσφύγων του ΚΚΕ στάθηκε στη ρατσιστική ρητορική που αναπτύσσεται γύρω από το φαινόµενο της µετανάστευσης και της προσφυγιάς, παραβλέποντας τις γενεσιουργές αιτίες του φαινοµένου που είναι ο πόλεµος, η φτώχεια και οι καπιταλιστικός ανταγωνισµός.

«Είναι αλήθεια ότι καλλιεργείται ένας ρατσιστικός λόγος, σχεδόν κανιβαλικός, πανευρωπαϊκά αλλά και στις ΗΠΑ. Όµως δεν πρέπει να σταθούµε µόνο στον λόγο, που πράγµατι είναι ρατσιστικός και γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει και ιδεολογικό περιεχόµενο µιλώντας περί εισβολέων, αντικατάστασης πληθυσµών κ.λπ. που παραπέµπουν ευθέως σε φασιστικές αντιλήψεις. Ο λόγος αυτός “κουµπώνει” µε µια ρατσιστική πολιτική που έχει τη σφραγίδα της Ε.Ε. και εκφράζεται µέσα από το Σύµφωνο της Ε.Ε. για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Εποµένως η κυβέρνηση της Ν∆ δεν αποκλίνει από το υποτιθέµενο ευρωπαϊκό κεκτηµένο και το περιβόητο κράτος δικαίου, όπως λένε κάποιοι, αλλά όλα όσα υιοθετεί αποτελούν πιστή υλοποίηση του Συµφώνου της Ε.Ε.», ανέφερε συνεχίζοντας η κα Γεράκη.