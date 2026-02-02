menu
Τοπικά

Έντονη ανησυχία για τη λειψυδρία στην ενδοχώρα των Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

■ Προβληµατισµός στους ΤΟΕΒ για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού

 

Μπορεί τις ηµέρες που διανύουµε να σηµειώνονται βροχές και οι κορυφές των Λευκών Ορέων να έχουν χιόνια, αλλά κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι όλα τα παραπάνω για τους αρδευτικούς φορείς του Νοµού.

Το σύνολο σχεδόν των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων εµφανίζονται προβληµατισµένοι για το πως θα διαχειριστούν τα ζητήµατα που θα προκύψουν µε το αρδευτικό νερό, αφού οι διαθέσιµες ποσότητες είναι δύσκολο να καλύψουν τις ανάγκες, σε συνδυασµό µε τα χρονίζουσα προβλήµατα (µη λειτουργία φράγµατος Βαλσαµιώτη, αντικάτασταση παλαιών δικτύων κ.α).

ΚΑΜΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

«Βρισκόµαστε στη φάση της ενεργοποίησης της εφεδρικής γεώτρησης που έχουµε στα Μυλωνιανά. Θα µπορεί να  µας δίνει 250 µε 300 κυβικά επιπλέον. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός διασύνδεσης που είχαµε συµφωνήσει πέρυσι µε τον ΟΑΚ και εξετάζουµε επιπλέον πηγές υδροδότησης» υπογραµµίζει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου κ. Αποστόλης Βουλγαράκης, µιας περιοχής που πέρυσι από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα λόγω έλλειψης των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού.

Η εκτίµηση είναι πως και το φετινό καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους παραγωγούς στον κάµπο των Χανίων. «Τα 250 επιπλέον κυβικά δεν µας φτάνουν! Το καλοκαίρι θα πάρουµε το νερό που έδωσαν οι χιονιάδες πριν από ενάµιση χρόνο που δεν ήταν αρκετοί. Αν η εκφόρτιση των πηγών “ζοριστεί” όπως και  πέρυσι θα έχουµε πάλι σοβαρά ζητήµατα. Αν δεν προχωρήσει η λειτουργία του φράγµατος του Βαλσαµιώτης, κάποια άλλα σοβαρά υδραυλικά έργα θα βρίσκουµε κάθε χρόνο µπροστά µας τον κίνδυνο της λειψυδρίας» καταλήγει.

ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Σε ότι αφορά την περιοχή του ∆υτικού Αποκόρωνα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές καλλιέργειες αβοκάντο ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Γιάννης Σπανουδάκης, µας σηµειώνει πως µε τη συνδροµή του ΟΑΚ έχουν γίνει µια σειρά από έργα όπως δεξαµενή για την εξασφάλιση επάρκειας και κυρίως της ποιότητα του νερού.

«Το ζήτηµα για µας είναι πως µεγάλες ποσότητες νερού από τον Κυλιάρη ποταµό χάνονται, πηγαίνουν στη θάλασσα. ∆εν νοείται όλο το νερό να φεύγει. ∆υστυχώς ένα αντλιοστάσιο που είχε κάνει ο ΟΑΚ άγνωστοι το διέλυσαν, το κατέστρεψαν. Ελπίζουµε κάποια στιγµή να µπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να είναι εκµεταλλεύσιµο το νερό του Κυλιάρη» τόνισε ο πρόεδρος.

ΚΟΛΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Την αναβάθµιση της υπάρχουσας γεώτρησης του στο Κολένι έχει στόχο ο ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάµου, για το σκοπό αυτό όπως λέει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Στέφανος Τσοντάκης «εκπονούµε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να βελτιωθεί η γεώτρηση για να έχουµε καλύτερο εξοπλισµό. Αυτό φυσικά δεν µπορεί να γίνει µέσα στο 2026 γιατί πρέπει να µπούµε και σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα».

Ο ΤΟΕΒ κόλπου Κισσάµου έχει άδεια άντλησης 1.900.000 κυβικά ετησίως και θα δίνει και αρδευτικό νερό στην ξενοδοχειακή µονάδα ΙΚΟS που αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του σε λίγους µήνες.  Ωστόσο οι ποσότητες που θα λαµβάνει από τον ΤΟΕΒ  θα είναι πολύ µικρές καθώς το ξενοδοχείο όπως είχε ειπωθεί από εκπρόσωπο της εταιρείας σε συνεδρίαση του ∆.Σ. Κισσάµου θα χρησιµοποιεί νερά που θα προκύπτουν από την τριτοβάθµια επεξεργασία του βιολογικού του καθαρισµού για την άρδευση.

ΛΑΦΟΝΗΣΙ-ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ

«Έχουµε έτοιµη τη γεώτρηση στο Στόµιο  που µπορεί να δώσει 35 κυβικά την ώρα και περισσότερα αν προχωρήσει λίγο ακόµα σε βάθος και δεν έχουµε µηχανικό  για να θεωρήσει τη µελέτη, να επιβλέψει και να παραλάβει το έργο! Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται» µας δήλωσε ο αντιδήµαρχος Κισσάµου αρµόδιος για τη δηµοτική ενότητα Ιναχωρίου κ. Γιώργος Μακράκης.

Ο ∆ήµος Κισσάµου έχει µόλις ένα µηχανικό και για την επίβλεψη των έργων του είναι αναγκασµένος να  προσφεύγει στο ∆ήµο Χανίων ή στην Περιφέρεια και στον ΟΑΚ. Ωστόσο τόσο για το συγκεκριµένο έργο όπως και για αυτό της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της κωµόπολης Καστέλι Κισσάµου δεν έχει βρεθεί µηχανικός από τους πιο πάνω φορείς. «Την εβδοµάδα αυτή θα βρεθεί ο δήµαρχος στην Αθήνα σε µια προσπάθεια να βρει λύση στο θέµα της τεχνικής µας υπηρεσίας» λέει ο κ. Μακράκης. Στα θετικά ότι βρέθηκε λύση για τη γεώτρηση στα Λιβάδια που είχε “βουλιάξει” το προηγούµενο διάστηµα ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι.

