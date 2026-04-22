Εντοµα απειλούν καλλιέργειες λόγω της κλιματικής αλλαγής

■ Μέτρα κατά της Λυµάντριας στα Φλώρια από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών

■ Μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και σε ανθρώπους

Στην καταπολέµηση του εντόµου Λυµάντρια πρόκειται να προχωρήσει το επόµενο διάστηµα η ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων στην περιοχή Αγριµοκεφάλα στα Φλώρια του ∆ήµου Καντάνου Σελίνου. Το έντοµο έχει προσβάλει κυρίως κουµαριές και η καταπολέµηση του εντόµου το οποίο πλέον εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στην Π.Ε. Χανίων αναµένεται να γίνει µε βιολογικά σκευάσµατα στο στάδιο της προνύµφης.

Η Λυµάντρια – Lymantria dispar L όπως είναι η επιστηµονική ονοµασία- «είναι ένα πολυφάγο έντοµο που προσβάλει διάφορα δασικά πλατύφυλλα και κωνοφόρα είδη, οπωροφόρα και θάµνους. Οι προνύµφες του δραστηριοποιούνται την άνοιξη, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και έτσι οι συνέπειες της δράσης του είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές στο νέο φύλλωµα και στα άνθη, µειώνοντας τόσο την ετήσια αύξηση των δέντρων, όσο και την παραγωγή καρπών των οπωροφόρων» µας αναφέρει η κα Παρασκευή Νούσια δασολόγος από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων και τονίζει ότι «οι εξάρσεις προσβολών (επιδηµίες) µπορούν να προκαλέσουν µέχρι και ολοκληρωτική απώλεια του φυλλώµατος των φυτών, τα οποία όµως ανακάµπτουν µετά την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του εντόµου. Σχεδόν ποτέ δεν προκαλείται ξήρανση (θάνατος) αυτών».

Η συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου φαίνεται να αυξάνεται εξαιτίας των ήπιων χειµώνων και των ευρύτερων κλιµατικών αλλαγών.

Όπως επισηµαίνει η κα Νούσια «η εξάπλωση και οι εξάρσεις του εντόµου, δεν είναι πλέον µία ανά 5-10 έτη όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, αλλά µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα η έξαρση του εντόµου στην ΠΕ Χανίων είναι συνεχόµενη µε διετή διάρκεια, γεγονός που προβληµάτισε ιδιαίτερα την Υπηρεσία µας. Αυτό πιθανόν να οφείλεται και στην κλιµατική αλλαγή (∆.Αβτζής, 2017) µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αύξηση της αυτοφυούς βλάστησης, να εξασθενίζει σηµαντικά, καθιστώντας την πιο ευαίσθητη σε δευτερογενείς προσβολές από εχθρούς, ασθένειες και από τις πυρκαγιές. Επιπλέον η αισθητική εικόνα της περιοχής υποβαθµίζει το τοπίο, µε ότι αυτό συνεπάγεται όχι µόνο για τον ντόπιο πληθυσµό αλλά και για τους επισκέπτες».

«Σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων, προσβολή παρόµοια είχε εµφανιστεί πριν από τριάντα περίπου χρόνια και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, κυρίως στους κτηνοτρόφους, καθώς έχει µειωθεί σηµαντικά η διαθέσιµη τροφή για τα ζώα τους. Επιπλέον, οι καλλιεργητές εκφράζουν τον φόβο πιθανής επέκτασης της προσβολής στις καλλιέργειές τους» µας αναφέρει η κα Νούσια.

Εκτός από τα δέντρα η Λυµάντρια προκαλεί και… αλλεργίες στους ανθρώπους « έντονα είναι και τα προβλήµατα υγείας των κατοίκων της περιοχής που προσβάλλει, αφού το έντοµο έχει αλλεργιογόνες ιδιότητες. Το πρόβληµα αυτό είναι εντονότερο σε περιόδους έξαρσης του εντόµου, οπότε οι προνύµφες, µη βρίσκοντας αλλού τροφή, φθάνουν µέχρι τις αυλές των σπιτιών για να τραφούν µε τα καλλωπιστικά φυτά.».

Η ΛΥΜΑΝΤΡΙΑ

Το έντοµο έχει µια γενεά ανά έτος και οι προνύµφες του εκκολάπτονται την άνοιξη και η παρουσία τους είναι εµφανής συνήθως έως τον Ιούνιο.

Οι κάµπιες ανεβαίνουν στις κορυφές των θάµνων-δέντρων και από εκεί µετακινούνται προς τις κορυφές διπλανών φυτών µέσω ιστών. Εγκαθίστανται σε ένα φυτό και οι κάµπιες ξεκινούν να τρώνε τα φύλλα κυρίως τη νύχτα, ενώ την ηµέρα κρύβονται σε προστατευόµενες θέσεις. Ζουν ως κάµπιες για 6-8 βδοµάδες και µετά µεταµορφώνονται σε ενήλικα µέσα σε κουκούλια που φτιάχνουν σε διάφορες τοποθεσίες π.χ στα κλαδιά των δέντρων. Τα ενήλικα που βγαίνουν από τα κουκούλια είναι δραστήρια τον Ιούλιο και Αύγουστο, περίοδο στην οποία ζευγαρώνουν και ωοτοκούν. Τα αυγά θα εκκολαφθούν την επόµενη άνοιξη για να επαναληφθεί από την αρχή ο βιολογικός κύκλος. Όλη η ζηµιά στα φυτά προέρχεται από τις κάµπιες του εντόµου, αφού τα ενήλικα δεν τρώνε.

Ρωτάµε την κα Νούσια πότε οι πολίτες πρέπει να ενηµερώνουν την ∆ιεύθυνση ∆ασών «µε το πουν θα δουν την κάµπια οι πολίτες πρέπει να ενηµερώνουν την Υπηρεσία. είναι έτσι σαν την πευκοκάµπια, αλλά λίγο πιο µεγάλη και µαύρη ας πούµε.»

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Οσον αφορά το πως θα καταπολεµηθεί το έντοµο η δασολόγος, µας εξηγεί ότι «η αντιµετώπιση των εντόµων αυτών στη αναφερόµενη περιοχή θα γίνει µε βιολογική καταπολέµηση δηλ. ψεκασµό µε χρήση βιο-παρασκευασµάτων µε βάση το βάκκιλο Bacillus thurigiensis, από το έδαφος κατά την περίοδο Απρίλιο-– Μάιο, κατά την οποία το έντοµο βρίσκεται στο στάδιο της προνύµφης 1ου σταδίου και αφού προηγηθεί αυτοψία που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη προνυµφών (κάµπιων). Συγχρόνως, το συγκεκριµένο βιολογικό εντοµοκτόνο δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντοµα και κυρίως για τις µέλισσες».