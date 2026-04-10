Έντεκα συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Δυτική Αχαΐα

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, του Αστυνομικού Τμήματος και της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αχαΐας και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, έντεκα ημεδαποί, (δέκα άνδρες – μια γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας τοποθετήσει καλώδιο από στύλο του δικτύου ηλεκτροδότησης, μη καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.