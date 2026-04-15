Ένταξη του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Αγυιά στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Επισήμως εντάχθηκε ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Αγυιά, τον Μάρτιο του 2026, στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς – European Route of Industrial Heritage (ERIH), μια αναγνωρισμένη πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήδη από το 2019, με τη συμμετοχή φορέων και τόπων από 28 χώρες.
Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ) Α.Ε., η οποία έχει ανάλαβε τη διαχείριση του ΜΥΗΣ Αγυιά από το 2021, μεταξύ των πολλαπλών επιτυχημένων πρωτοβουλιών για την ανάδειξή του ως χώρο βιομηχανικής ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, συνέταξε σε συνεργασία με τη μουσειολόγο Μυρτώ Κοντομιτάκη τον σχετικό φάκελο για την υποψηφιότητα του ΜΥΗΣ Αγυιά ως μέλος του ERIH, ο οποίος και έγινε δεκτός από τα κεντρικά γραφεία του ERIH στη Γερμανία, επισημοποιώντας έτσι τη θέση του ΜΥΗΣ Αγυιά, μεταξύ των πλέον σημαντικών ιστορικών βιομηχανικών κτιρίων στην Ελλάδα και την Ευρώπη!
Ο ΜΥΗΣ Αγυιά, το μοναδικό κτίριο βιομηχανικής αρχαιολογίας με αυτήν την αναγνώριση στην Κρήτη, αποτελεί πλέον μέρος μιας διαδρομής που επισήμως αναγνωρίζει και αναδεικνύει τις σημαντικότερες τοποθεσίες βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Με την ένταξή του ΜΥΗΣ στο ERIH, θα υπάρξει πλέον μια συστηματική συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια που πραγματεύονται θέματα βιομηχανικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας στη δικτύωση και προβολή της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΕΗ σε άλλους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς φορείς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη του ΜΥΗΣ Αγυιά στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς αποτελεί την τρίτη φορά που επιτυγχάνεται ένταξη σε μια ακόμη αναγνωρισμένη πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Δήμο Χανίων, μαζί με το Κήπος Καφέ στον Σύνδεσμο Ιστορικών Καφέ της Ευρώπης και το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη, ως μουσείο, στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς»