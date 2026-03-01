Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων

Σε άμεση και εντατική παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο από το Σάββατο το μεσημέρι την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από χτες μέχρι και σήμερα, όπως γνωστοποιήθηκε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι.

Στόχος της Αρχής, όπως σημειώνεται, είναι η αυστηρή διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, πρωτίστως, η ουσιαστική προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και φαινόμενα αισχροκέρδειας.Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε από χθες εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων, το οποίο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Η Αρχή καθιστά σαφές ότι: δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί.

Από τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι θα ενταθούν, περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.«Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αρχή, η οποία και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα παρεμβαίνει άμεσα όπου διαπιστώνεται στρέβλωση της αγοράς» υπογραμμίζει η ΔΙΜΕΑ.