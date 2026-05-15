Ενταση στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου

Στιγμές έντασης το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατά την άφιξη 47χρονου από τη Μεσσαρά, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 33χρονου συγχωριανού του, λίγο πριν από τον γάμο του.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς και οικείοι του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, κινήθηκαν εναντίον του.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς αστυνομικοί απομάκρυναν γρήγορα τον 47χρονο από το σημείο και παράλληλα άλλοι συνάδελφοί τους οδήγησαν εκτός του κτηρίου τους συγγενείς του 33χρονου, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Λίγο αργότερα μετέφεραν και πάλι τον κατηγορούμενο στο χώρο για την απολογία του, ενώ εκεί βρίσκονται και δικοί του συγγενείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος συνελήφθη μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε χωριό της Μεσσαράς.