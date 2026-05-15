menu
22.4 C
Chania
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ενταση στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στιγμές έντασης το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατά την άφιξη  47χρονου από τη Μεσσαρά, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 33χρονου συγχωριανού του, λίγο πριν από τον γάμο του.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς και οικείοι του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, κινήθηκαν εναντίον του.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς αστυνομικοί απομάκρυναν γρήγορα τον 47χρονο από το σημείο και παράλληλα άλλοι συνάδελφοί τους οδήγησαν εκτός του κτηρίου τους συγγενείς του 33χρονου, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.
Λίγο αργότερα μετέφεραν και πάλι τον κατηγορούμενο στο χώρο για την απολογία του, ενώ εκεί βρίσκονται και δικοί του συγγενείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος συνελήφθη μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε χωριό της Μεσσαράς.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum