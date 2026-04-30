Ενταση στη Βουλή – Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου, Δουδωνή

Σε κλίμα οξύτατης αντιπαράθεσης συνεδρίασε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με αντικείμενο την εκλογή επικεφαλής σε δύο ανεξάρτητες αρχές.

Οπως μετέδωσε το ertnews, αφορμή αποτέλεσε, η συμφωνία του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για το πρόσωπο της Αικατερίνης Σιγκούνα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη συμφωνία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε ευθέως τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ ότι συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας αιχμές ότι αυτό έγινε εν αγνοία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε επεισοδιακή, με φραστικές αντιπαραθέσεις, διακοπές και υψηλούς τόνους, τόσο μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του προεδρείου, όσο και με τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, μιλώντας για «σιωπή», «ποντηρά σχέδια» και «θεσμικές μεθοδεύσεις», ενώ αντέδρασε έντονα σε παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, προκαλώντας ανταλλαγή χαρακτηρισμών.

Είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στον Νικήτα Κακλαμάνη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την τελευταία να καταγγέλλει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα 42 βιογραφικά των υποψηφίων για τις ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.

Ο πρόεδρος της Βουλής απέρριψε τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι τα βιογραφικά είχαν παραδοθεί κανονικά, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται.

Για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε τον Αντώνη Μακρή, ωστόσο, παρά τη συμφωνία του ΠΑΣΟΚ για τη μία από τις δύο θέσεις, δεν προχώρησε στη διεξαγωγή ψηφοφορίας. Όπως εξήγησε, δεν διαφαινόταν η επίτευξη της απαιτούμενης αυξημένης πλειοψηφίας, με αποτέλεσμα η διαδικασία να αναβληθεί.

Η στάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής και την κυβερνητική πλειοψηφία για «θεσμική εκτροπή» και «αντιθεσμική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι ενώ υπήρχε δυνατότητα να καλυφθεί η θέση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η διαδικασία μπλοκαρίστηκε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «οι μάσκες έπεσαν», εξαπολύοντας νέα επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα πολιτικής συμπαιγνίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση των διορισμών στις ανεξάρτητες αρχές απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διακομματική συναίνεση.