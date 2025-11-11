Ένταση μεταξύ FIFPRO και FIFA για τον αποκλεισμό από τη συνάντηση του Ραμπάτ

Ένταση μεταξύ FIFPRO και FIFA, με την παγκόσμια ένωση παικτών να καταγγέλλει «τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση του Ραμπάτ», όπου η παγκόσμια ομοσπονδία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε μία συμφωνία για το διεθνές ημερολόγιο αγώνων, κυρίαρχο θέμα για την υγεία των ποδοσφαιριστών.

Η ανακοίνωση της FIFPRO:

«Η FIFPRO σημειώνει την ανακοίνωση της FIFA ότι σε συνάντηση στο Ραμπάτ του Μαρόκου παρουσίασε διάφορα μέτρα που σχετίζονται με τους παίκτες μετά από συζητήσεις με ορισμένες ομάδες και άτομα, κυρίως από ομοσπονδίες-μέλη της FIFA από όλο τον κόσμο. Η FIFPRO δεν προσκλήθηκε στη συνάντηση.

Η συνάντηση δεν περιελάμβανε ουσιαστική παγκόσμια εκπροσώπηση ανεξάρτητων συνδικάτων παικτών που μιλούν εκ μέρους των παικτών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών διαπραγματεύσεων.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει ένα ανησυχητικό μοτίβο. Η FIFA έχει εφαρμόσει στο παρελθόν παρόμοιες στρατηγικές, δημιουργώντας φιλικούς προς τη FIFA οργανισμούς για διαδικασίες διαβούλευσης αντί να συνεργάζεται με τους αναγνωρισμένους φορείς εκπροσώπησης του ποδοσφαίρου. Η επέκταση αυτής της πρακτικής σε θέματα απασχόλησης και η προώθηση ψεύτικων ή «κίτρινων» συνδικάτων υπονομεύει τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων και αντιβαίνει στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Η FIFA παρουσίασε το Ταμείο της FIFA για Επαγγελματίες Παίκτες ως νέα πρωτοβουλία, αν και αρχικά ιδρύθηκε σε συνεργασία με την FIFPRO το 2020 για να υποστηρίξει τους παίκτες όταν δεν μπορούσαν να ανακτήσουν τους μη καταβληθέντες μισθούς από τους συλλόγους τους με νόμιμα μέσα. Το ταμείο καταργήθηκε από τη FIFA μετά το 2022.

Η FIFPRO αναζητά λύσεις κοινής λογικής για τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου μέσω ανοιχτών, διαφανών και μη μεροληπτικών διαδικασιών διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται επί του παρόντος μεταξύ της ορθής εκπροσώπησης των Ευρωπαϊκών Λιγκών, των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων και της FIFPRO Europe.

Αυτή η προσέγγιση καταδεικνύεται από την πρόταση για ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που παρουσίασαν από κοινού η FIFPRO και η Παγκόσμια Ένωση Λιγκών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην καταγγελία των Ευρωπαϊκών Λιγκών και της FIFPRO Europe σχετικά με την επιβολή του Διεθνούς Ημερολογίου Αγώνων από τη FIFA, μια πρόταση στην οποία η FIFA δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Ενώ η FIFA έχει σημειώσει σημαντικές προόδους μαζί με την FIFPRO τα τελευταία χρόνια, η FIFA συνεχίζει να κρύβει τη μονομερή δομή διακυβέρνησής της για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πίσω από τη λεγόμενη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μια βαθιά ελαττωματική διαδικασία, όπως φάνηκε στη συνάντηση στο Ραμπάτ.

Ως παγκόσμιος εκπρόσωπος των παικτών, η FIFPRO είναι έτοιμη να διεξάγει δομημένο διάλογο και διαπραγματεύσεις με τη FIFA και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για όλα τα θέματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος (1) έγκαιρης πληρωμής, (2) ενός δίκαιου συστήματος μεταγραφών, (3) επαρκούς προστασίας από επαγγελματικούς κινδύνους, όπως η έλλειψη ανάπαυσης και άδειας».