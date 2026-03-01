menu
Διεθνή

Ένταση χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή: Νέα αεροπορική επιδρομή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μακρά δείχνει ότι θα είναι η σύγκρουση στο Ιράν, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τις νέες απειλές της Τεχεράνης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει το cnn.gr, ότι πέτυχε χτυπήματα «στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας». Όπως ανέφερε στόχος έγιναν κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Σε συναγερμό όμως βρίσκεται και το Ισραήλ υπό το φόβο μιας σκληρής απάντησης από την Τεχεράνη. Ήχησαν οι σειρήνες σε μεγάλες περιοχές του Τελ Αβίβ, καθώς και στην Ιερουσαλήμ.

Την ίδια ώρα αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την νέα ηγεσία στο Ιράν.

Τρεις Ιρανοί ανώτατοι αξιωματούχοι ανάμεσά τους και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αναμένεται να αναλάβουν τη μετάβαση στην ηγεσία της χώρας.

Να σημειωθεί ότι πέραν του Χαμενεΐ, από την επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας.

