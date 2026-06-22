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Ένταλμα σύλληψης σε βάρος Αβραμόπουλου στο Βέλγιο για το Qatargate – «Αβάσιμη η εμπλοκή μου» απαντά ο ίδιος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική Δικαιοσύνη που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Qatargate, για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, το ένταλμα από τις Βρυξέλλες έχει διαβιβαστεί στην ελληνική Δικαιοσύνη από το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών σήμερα Δευτέρα (22/6) μαζί με τον δικηγόρο του προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικαστική εξέλιξη που τον αφορά. Συναντήθηκε και ενημερώθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για περισσότερο από μία ώρα.

Το ένταλμα σύλληψης αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου στο Qatargate και συγκεκριμένα αφορά σε συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία είχε συνεργαστεί ο κ.
Αβραμόπουλος από το 2019 και μετά.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι από αυτή τη συνεργασία έλαβε περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε κανονικά στο πόθεν έσχες του και μάλιστα έχει φορολογηθεί για αυτά.

Διευκρινίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου δεν έχει εκτελεστεί, καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Το αίτημα διαβιβάζεται στον Άρειο Πάγο ο οποίος στη συνέχεια το διαβιβάζει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή με αίτημα την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Σε περίπτωση σε περίπτωση που αρθεί η βουλευτική ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, το ένταλμα επιστρέφει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ο κ. Αβραμόπουλος ερωτάται αν συναινεί στην έκδοσή του στις βελγικές αρχέ. Εάν συναινεί την απόφαση παίρνει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών, εάν δεν συναινεί την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο Δικαστικό συμβούλιο.

Απάντηση Αβραμόπουλου

Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές.

Σε δήλωσή του, ο πρώην επίτροπος ξεκαθαρίζει ότι «η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ», τονίζοντας πως τυχόν προσπάθειες εμπλοκής του είναι αβάσιμες και χωρίς πραγματικά δεδομένα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το ζήτημα που επιχειρείται να ανακινηθεί «έχει κλείσει οριστικά εδώ και τρία χρόνια», με πλήρη θεσμική κάλυψη και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Αβραμόπουλος σημειώνει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν «απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη», ενώ διαβεβαιώνει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμμεση, σε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, αφήνει αιχμές για τη στάση των βελγικών αρχών, χαρακτηρίζοντας «αυθαίρετες, απαράδεκτες και ύποπτες» τις αναφορές που τον εμπλέκουν και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί με κάθε νόμιμο τρόπο για την προάσπιση της φήμης του.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην πρόθεσή του να μην κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας, επιλέγοντας τον δρόμο της Δικαιοσύνης. «Θα προσφύγω ο ίδιος, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως η υπόθεση», σημειώνει, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αποφανθεί.

 

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