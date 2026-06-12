Ενστάσεις Αμφιλόχιου για τις αυξήσεις στις αποδοχές Μητροπολιτών

Τον προβληματισμό του για τη σχεδιαζόμενη αύξηση των αποδοχών των μητροπολιτών εκφράζει δημόσια ο μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, με αφορμή διάταξη του υπό διαβούλευση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει σημαντική αναπροσαρμογή των αποδοχών των αρχιερέων.

Σε εκτενές κείμενό του, με τίτλο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…», ο κ. Αμφιλόχιος σημειώνει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση οδηγεί ουσιαστικά σε σχεδόν διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών των μητροπολιτών, γεγονός που, όπως αναφέρει, γεννά εύλογους προβληματισμούς για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία κατατίθεται.

Ο μητροπολίτης ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβασή του δεν έχει πολιτικό ή αντιπολιτευτικό χαρακτήρα και αποκαλύπτει ότι το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, όπου ανάλογοι προβληματισμοί εκφράστηκαν και από άλλους αρχιερείς. Παράλληλα τονίζει ότι πολλοί μητροπολίτες διαθέτουν ήδη σημαντικό μέρος των αποδοχών τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κοινωνικές δράσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη αύξηση προτείνεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Αναφέρεται στις δυσκολίες των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια, στο αυξημένο κόστος ζωής, στα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, στη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και στη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. «Σε αυτές λοιπόν τις εποχές φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αμφιλόχιος υπογραμμίζει ακόμη ότι διαχρονικά η Εκκλησία ζητά από την Πολιτεία μέτρα που θα ενισχύσουν το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για κοινωφελή ιδρύματα και προνοιακές δομές, αιτήματα που -όπως αναφέρει- δεν έχουν μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζει «απορίας άξια» τόσο τη χρονική συγκυρία όσο και το εύρος της προτεινόμενης αύξησης.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι εφόσον τελικά εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση, η Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου θα διαθέτει το επιπλέον ποσό σε συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ειδικότερα, ανακοινώνει μηνιαία ενίσχυση ύψους 500 ευρώ στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κισάμου, χρηματοδότηση δύο ετήσιων υποτροφιών συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για τους πρωτεύσαντες μαθητές σε Κίσαμο και Σέλινο, καθώς και στήριξη πολύτεκνης οικογένειας και του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Μητρόπολης.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο μητροπολίτης σημειώνει ότι δεν θεωρεί πως η προσωπική του στάση λύνει τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά τη χαρακτηρίζει ζήτημα συνείδησης, επιλέγοντας να καταθέσει δημόσια τις σκέψεις και τον προβληματισμό του για ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο εντός της Εκκλησίας όσο και στην κοινωνία.