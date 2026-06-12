menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ενστάσεις Αμφιλόχιου για τις αυξήσεις στις αποδοχές Μητροπολιτών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τον προβληματισμό του για τη σχεδιαζόμενη αύξηση των αποδοχών των μητροπολιτών εκφράζει δημόσια ο μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, με αφορμή διάταξη του υπό διαβούλευση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει σημαντική αναπροσαρμογή των αποδοχών των αρχιερέων.

Σε εκτενές κείμενό του, με τίτλο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…», ο κ. Αμφιλόχιος σημειώνει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση οδηγεί ουσιαστικά σε σχεδόν διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών των μητροπολιτών, γεγονός που, όπως αναφέρει, γεννά εύλογους προβληματισμούς για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία κατατίθεται.
Ο μητροπολίτης ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβασή του δεν έχει πολιτικό ή αντιπολιτευτικό χαρακτήρα και αποκαλύπτει ότι το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, όπου ανάλογοι προβληματισμοί εκφράστηκαν και από άλλους αρχιερείς. Παράλληλα τονίζει ότι πολλοί μητροπολίτες διαθέτουν ήδη σημαντικό μέρος των αποδοχών τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κοινωνικές δράσεις.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη αύξηση προτείνεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Αναφέρεται στις δυσκολίες των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια, στο αυξημένο κόστος ζωής, στα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, στη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και στη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. «Σε αυτές λοιπόν τις εποχές φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Αμφιλόχιος υπογραμμίζει ακόμη ότι διαχρονικά η Εκκλησία ζητά από την Πολιτεία μέτρα που θα ενισχύσουν το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για κοινωφελή ιδρύματα και προνοιακές δομές, αιτήματα που -όπως αναφέρει- δεν έχουν μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζει «απορίας άξια» τόσο τη χρονική συγκυρία όσο και το εύρος της προτεινόμενης αύξησης.
Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι εφόσον τελικά εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση, η Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου θα διαθέτει το επιπλέον ποσό σε συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ειδικότερα, ανακοινώνει μηνιαία ενίσχυση ύψους 500 ευρώ στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κισάμου, χρηματοδότηση δύο ετήσιων υποτροφιών συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για τους πρωτεύσαντες μαθητές σε Κίσαμο και Σέλινο, καθώς και στήριξη πολύτεκνης οικογένειας και του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Μητρόπολης.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο μητροπολίτης σημειώνει ότι δεν θεωρεί πως η προσωπική του στάση λύνει τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά τη χαρακτηρίζει ζήτημα συνείδησης, επιλέγοντας να καταθέσει δημόσια τις σκέψεις και τον προβληματισμό του για ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο εντός της Εκκλησίας όσο και στην κοινωνία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum