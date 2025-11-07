Ένωση συλλόγων γονέων Ηρακλείου: Οι δημοτικές αρχές τα έκαναν… μούσκεμα!

Στο νερό “βούλιαξαν” και σημεία στο Ηράκλειο με τη χθεσινή βροχή, με το 3ο δημοτικό σχολείο Ν. Αλικαρνασσού να μετατρέπεται σε… πισίνα, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η Ένωση Συλλόγων Γονεών Μαθητών Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η Ένωση:

«Κι ενώ περιμέναμε τη βροχή σαν δώρο από τον ουρανό, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτό το δήμο. Και ΠΑΛΙ το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού πνίγηκε στο νερό και λάσπη, όπως και το 2020. Δημοτικοί παράγοντες επισκέφτηκαν το χώρο και τότε και τώρα αλλά… τα ίδια Παντελάκι μου τα ίδια Παντελή μου!

Ακολουθεί το σημερινό βίντεο που δείχνει την αυλή του σχολείου ως πισίνα καθώς και βίντεο με μπουλντόζες στην αυλή του σχολείου και φωτο της τότε διευθύντριας του σχολείου σε ρόλο καθαρίστριας από το 2020.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Επιτέλους ας γίνει κάτι με αυτό το σχολείο για το οποίο όλες οι δημοτικές αρχές γνωρίζουν την κατάστασή του και δεν κάνουν τίποτα!».