menu
16.1 C
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Ιστορική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Με ανακούφιση υποδέχτηκαν τόσο οι χιλιάδες εκατοντάδες δανειολήπτες, που είχαν ενταχθεί στο ν.Κατσελη όσο και οι Ενώσεις των Καταναλωτών, που έδωσαν την μάχη της αξιοπρέπειας δίπλα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την ιστορική απόφαση της ολομέλειας του Αρείου πάγου, όπου κατά πλειοψηφία, οι δικαστές ψήφισαν υπέρ των δανειοληπτών 35,  έναντι 12», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

«Η Ολομέλεια του Αρείου πάγου,δηλαδή αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια των ενταγμένων στον ν. Κατσελη, θα υπολογίζονται επί της ορισθή σας μηνιαίας δόσης και όχι βάσει του συνολικού κεφαλαίου. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος, και προέτρεπε τα μέλη της να μην δέχονται το προταθέν δοσολόγιο των πιστωτών, διότι βασικό κριτήριο του νομοθέτη στο ν.Κατσελη, ήταν οι δανειολήπτες που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με μείωση των εισοδημάτων τους, να  διασφαλίσουν αξιοπρεπή στοιχειωδη διαβίωση,  οι ίδιοι και η οικογένεια τους προστατεύοντας την κατοικία τους, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη κατα το δυνατόν ικανοποίηση των πιστωτών τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ενωσης η οποία, μεταξύ άλλων, «ευχαριστεί την Δικαιοσύνη της Χώρας και τους άξιους λειτουργούς αυτής,που για μια φορά ακόμα, στήριξαν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά».

Την ανακοίνωση υπογράφει η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum