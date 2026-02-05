Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Ιστορική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

«Με ανακούφιση υποδέχτηκαν τόσο οι χιλιάδες εκατοντάδες δανειολήπτες, που είχαν ενταχθεί στο ν.Κατσελη όσο και οι Ενώσεις των Καταναλωτών, που έδωσαν την μάχη της αξιοπρέπειας δίπλα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την ιστορική απόφαση της ολομέλειας του Αρείου πάγου, όπου κατά πλειοψηφία, οι δικαστές ψήφισαν υπέρ των δανειοληπτών 35, έναντι 12», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

«Η Ολομέλεια του Αρείου πάγου,δηλαδή αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια των ενταγμένων στον ν. Κατσελη, θα υπολογίζονται επί της ορισθή σας μηνιαίας δόσης και όχι βάσει του συνολικού κεφαλαίου. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος, και προέτρεπε τα μέλη της να μην δέχονται το προταθέν δοσολόγιο των πιστωτών, διότι βασικό κριτήριο του νομοθέτη στο ν.Κατσελη, ήταν οι δανειολήπτες που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με μείωση των εισοδημάτων τους, να διασφαλίσουν αξιοπρεπή στοιχειωδη διαβίωση, οι ίδιοι και η οικογένεια τους προστατεύοντας την κατοικία τους, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη κατα το δυνατόν ικανοποίηση των πιστωτών τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ενωσης η οποία, μεταξύ άλλων, «ευχαριστεί την Δικαιοσύνη της Χώρας και τους άξιους λειτουργούς αυτής,που για μια φορά ακόμα, στήριξαν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά».

Την ανακοίνωση υπογράφει η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη.