Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Μετά την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό , στην ΔΕΘ των μέτρων για τους πολίτες της Χώρας ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος κα Ιωάννα Μελάκη αναφέρει «μικρό το καλάθι” ,του Πρωθυπουργού, .στην Εξαγγελία των παροχών στην ΔΕΘ, επί των τόσων προβλημάτων που ταλανίζουν την καθημερινότητα του Έλληνα καταναλωτή. Ομως θεωρείται απόλυτα σωστή η μείωση της φορολογίας οι αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης,αλλά απουσιάζουν τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας ,και η πάταξη της κερδοσκοπίας ,σε θέματα δανείων, σε όλη την αλυσίδα (τράπεζες , funds, serveres, δικηγορικές και εισπρακτικές εταιρείες)

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της η Ένωση Προστασίας Κρήτης αναφέρει:

“Η μείωση των φορολογικών συντελεστών -και ο μηδενισμός τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας- είναι σίγουρα μία θετική κίνηση καθώς πρόκειται για ένα αίτημα όλης της κοινωνίας. Ξεκάθαρα λοιπόν χαιρετίζουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Όμως από την άλλη, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει μία πειστική απάντηση στην ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να “καλπάζει”. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη ,αλλά η αγοραστική του δυνατότητα.

Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι σίγουρα η ενίσχυση των εισοδημάτων, ένα άλλο όμως πρέπει να είναι και η συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Και σε αυτό τη λύση θα μπορούσε να δώσει η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κάτι που η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει παρά τις προτάσεις παραγόντων της αγοράς και επανειλημμένα και της Ένωσης μας.

Η επίσημη δικαιολογία της Κυβέρνησης είναι ότι και να προχωρούσε σε αυτή τη μείωση, οι τελικοί καταναλωτές δεν θα έβλεπαν τη διαφορά.

‘Αρα με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ούτε οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών- για τους οποίους ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%- θα δουν χαμηλότερες τιμές.

Μήπως η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει τη δική της πολιτική; Τι ισχύει τελικά; Θα ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι;

Τέλος, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ποιο ουσιαστικά άμεσα μέτρα, όπως επιστροφή των δώρων στους συνταξιούχους, που θα έδιναν ανακούφιση.στην καθημερινότητα τους (τιμημένα γηρατειά) και όχι εγκαταλειμμένα, και επαίτες, μετά από πολύχρονη εργασία.

Η ευχή μας ,είναι η υλοποίηση των εξαγγελθεντων μέτρων και όχι μόνο,σε μια Χώρα όμορφη που εμείς ως κοινωνική συλλογικότητα θέλουμε αιτουμε και απαιτούμε από την Κυβέρνηση για την ευημερία των πολιτών.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη»