Τοπικά

Ένωση Πρ. Καταναλωτών Κρήτης: Κακοτεχνίες στους δρόμους των Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για κακοτεχνίες στους δρόμους των Χανίων που δημιουργούν προβλήματα σε πολίτες και επιχειρήσεις κάνει λόγο η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

«Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφορικά, με τις συνεχείς κακοτεχνίες και τις ασυντόνιστες παρεμβάσεις ,σε δρόμους της πόλης των Χανίων αλλά και αλλού, που έχουν πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί.. στέλνει σαφές μήνυμα, προς τις Εταιρείες.κοινης ωφέλειας και τηλεπικοινωνιών, αλλά και στην Δημοτική αρχή, που παραλαμβάνει το εργολαβικο έργο.

Στο μήνυμα της
η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μεταξύ των άλλων υπογράμμιζει ότι:

Δεν κλείνουμε τα μάτια ,για το τεράστιο έργο, που έχει επιτευχθεί το πλαίσιο της μεγάλης αναβάθμισης των γειτονιών στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων ,αλλά και σε άλλους Δήμους της Κρήτης,θα πρέπει όμως ,να υπάρχει συντονισμός των εργολάβων των ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΔΔΗΕ και τον ΟΤΕ, για να μην βρίσκονται οχι μόνο οι δημότες, αλλά και οι επιχειρήσεις, συνεχώς σε κύκλοφοριακο αδιέξοδο και προβληματισμό λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζει, «σε αρκετές περιπτώσεις οι εργολαβικες εταιρείες, αγνοούν τον προγραμματισμό, προκαλώντας κακοτεχνίες, στο νέο οδόστρωμα, αφήνοντας υλικά και μπάζα στους δρόμους και δημιουργώντας προβλήματα ακόμη και στην υδροδότηση».

Το πρόβλημα ξεπερνά τα όρια της κάθε αντοχής του δημότη και του επαγγελματία, που υποχρεώνεται να μην λειτουργεί την επιχείρηση του, για μεγάλο χρονικό διάστημα,με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επισήμαινει ότι το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο περιστατικό, για το Δήμο Χανίων αλλά αφορά μεγάλο μέρος, με ολοένα και περισσότερους Δήμους ,να αντιμετωπίζουν αντίστοιχα φαινόμενα.

Με αυτή την αφετηρία, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προβληματισμένη τονίζει ξεκάθαρα το πρόβλημα του ελλιπούς συντονισμού και της απουσίας θεσμικού πλαισίου που να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών ,από τα τα έργα των διαφόρων εργολαβιών
Επειδή ,ο δημότης, είναι εκείνος που θα κάνει χρήση ,ως υποδοχέας των εργασιών των διαφόρων εργολαβιών των εταιρειών, ή Κυβέρνηση οφειλει να προβεί άμεσα στα εξής βηματα:

-Θεσμοθέτηση ρόλου εποπτείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Σαφείς κανόνες και υποχρεώσεις ,για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας.

-Δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών ,όταν καταστρέφονται έργα από παρεμβάσεις τρίτων.

Τέλος ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει παρούσα, για την προστασία των πολιτών -καταναλωτων ,όχι μόνο από τις παραβάσεις της αγοράς, αλλά σε κάθε βήμα που ο καταναλωτής νοιώσει αποδεδειγμένα ,ότι τα νόμιμα δικαιώματά του ,παραβιάζονται».

