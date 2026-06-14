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Ενωση Οικοδόμων: «Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε έργατικά ατυχήματα με σακατεμένους συναδέλφους μας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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«Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε έργατικά ατυχήματα με σακατεμένους συναδέλφους μας σε χώρους δουλειάς. Στα δύο εργατικά ατυχήματα της προηγούμενης βδομάδας με έναν νεκρό αλλά και έναν βαριά τραυματισμένο, έρχονται να προστεθούν άλλα δύο νέα εργατικά ατυχήματα με πτώση συναδέλφου αλλά και βαριά τραυματισμένου συναδέλφου από κόψιμο τροχού στον Ταυρωνίτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων με αφορμή όπως καταγγέλλει ακόμα δύο νέα εργατικά ατυχήματα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είναι η κακιά η ώρα ούτε η κακιά στιγμή καθώς δεν είναι κανονικότητα να βλέπουμε συναδέλφους να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο. Είναι φανερό αποτέλεσμα της βαριάς εντατικοποίησης και εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς. Η εργοδοσία αφήνει στην άκρη τα μέτρα ασφαλείας και τα λογαριάζει σαν κόστος, πατώντας πάνω στην ανάγκη μας για το πως θα βγει ο μήνας πιέζοντας ασταμάτητα τους εργαζομένους για να βγουν οι δουλειές.
Το Συνδικάτο μας έχει παρέμβει σε πολλά εργοτάξια του νομού λόγω των συνεχόμενων εργατικών ατυχημάτων, ενισχύοντας και διεκδικώντας μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Είναι τραγικό ότι σε εργοτάξια μεγάλων έργων και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων δεν υπάρχουν ούτε ψύκτες, ούτε τουαλέτες μέσα στο κατακαλόκαιρο. Οι συναδέλφοι μας καλούνται καθημερινά να παίξουν τη ζωή τους κορώνα ή γράμματα για το μεροκάματο και αυτό διαπιστώθηκε στην περιοδεία του σωματείου μας χθες, όπου στις φοιτητικές εστίες του πολυτεχνείου Κρήτης, σε ανέγερση δύο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στους Αγ. Αποστόλους και σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στην Παρηγοριά με τους συναδέλφους να εργάζονται σε μεγάλα ύψη, χωρίς να έχει στηθεί ούτε μια σκαλωσιά. Ακόμα και στο μεγαλύτερο και πιο πολυδιαφημισμένο εργοτάξιο της χώρας όπως έχει χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός, στα έργα του ΒΟΑΚ, υπήρχε παντελής έλλειψη σε ψύκτες με κρύο νερό, τουαλέτες και χώρο κλιματιζόμενο για τους καύσωνες του καλοκαιριού.
Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τεχνικής Επιθεώρησης και του ΕΦΚΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον ακήρυχτο πόλεμο της εργοδοσίας στην εργατική τάξη. Να σταματήσουν τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πετάνε το μπαλάκι η μια στην άλλη και να ληφθεί σοβαρά υπόψιν οι καταγγελίες του Συνδικάτου μας για τους χώρους δουλείας που έγιναν γνωστές, την ίδια ώρα που είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους ότι η εργοδοσία δεν διστάζει να παίξει τη ζωή μας κορώνα-γράμματα αλλά δεν το έχει και σε τίποτα να κουκουλώνει εργατικά ατυχήματα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην μεγάλη απεργία του κλάδου μας
στις 24 Ιούνη στις 10:00πμ στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας»

 

* φωτ. αρχείου

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