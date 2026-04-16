Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στα όσα ανέφερε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Ελληνίδα Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, απαντά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΕνΔΕ μεταξύ των άλλων αναφέρει, ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο», όπως ισχυρίσθηκε χθες ο κ. Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής:

«Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι “ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός”, ότι “είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!”, ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή “γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της” άλλως, γιατί είναι “άσχετη νομικά”, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα.

Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι à la carte. Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της.

Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

