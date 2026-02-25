menu
17.4 C
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Δικηγόρος οπλοφορούσε σε δίκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε μία σοκαριστική καταγγελία προχώρησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση, δικηγόρος οπλοφορούσε σε δίκη.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου!

Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως.

Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε.

Πλην, όμως, το γεγονός καθαυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας.

Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum