Ενός λεπτού σιγή στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στη μνήμη του Νίκου Παπαδάκη

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τετάρτη, μετά από σχετική πρόταση του δημάρχου Χανίων κ. Σημανδηράκη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Δήμος Χανίων θα σταθεί στο πλευρό του Ιδρύματος.

Ολοι οι επικεφαλής αναφέρθηκαν στην απώλεια του Νίκου Παπαδάκη, και υπογράμμισαν τον σημαντικό του ρόλο στη διάσωση και στην ανάδειξη της πολιτικής παρακαταθήκης του Ελευθέριου Βενιζέλου.