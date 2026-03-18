Ένοπλη ληστεία σε χωριό των Ιωαννίνων – Άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από δύο ηλικιωμένους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων για τη διαλεύκανση υπόθεσης ληστείας.

Σύμφωνα με το ertnews, όπως καταγγέλθηκε, χθες (17-3-2026) βράδυ, τέσσερις άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού σε χωριό της Κόνιτσας Ιωαννίνων και με την απειλή κυνηγητικού όπλου και πιστολιού, αφαίρεσαν χρήματα και χρυσαφικά. Κατά τη διαφυγή τους οι δράστες κλείδωσαν τους ενοίκους εντός του σπιτιού, τους οποίους βρήκε μετά από λίγη ώρα γειτονικό τους πρόσωπο, που ειδοποίησε στη συνέχεια τις αστυνομικές αρχές.