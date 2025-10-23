menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σωρεία βαρύτατων αδικημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ομάδα των κατηγορουμένων βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή που θα χειριστεί τη δικογραφία.

Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν χθες σε επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών, σε έξι περιοχές της χώρας, οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων που άσκησαν εναντίον τους ποινική δίωξη που περιλαμβάνει τέσσερα βαριά αδικήματα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια με κλούβα της Αστυνομίας καθώς και ένα βαν έγινε η μεταγωγή των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους. Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και την δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, φαίνεται να έχει συλλέξει σωρεία στοιχείων για τη δράση των υπολόγων, αλλά και άλλων προσώπων με ρόλο περιφερειακό, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας με εκτιμώμενη ζημιά που φαίνεται να υπερβαίνει συνολικά τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στην διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στην συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum