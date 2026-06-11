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Ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης ως ηθικός αυτουργός σε εκβίαση ποδοσφαιρικού μάνατζερ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, που το 2015, διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση (κατ’ επάγγελμα), ενώ για την ίδια πράξη αθωώθηκε – λόγω αμφιβολιών – ο αδελφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε ενόψει της συζήτησης για τα ελαφρυντικά και της έκδοσης της ποινής.

Τα αδέλφια, Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, κατά τη δικογραφία, κατηγορούνταν ως ηθικοί αυτουργοί στην παραπάνω πράξη, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία που φέρεται να διέπραττε εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φαίνεται να προσέγγισε παράγοντας, τότε, του ΠΑΟΚ- με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος από το ίδιο δικαστήριο για ηθική αυτουργία τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιρικού μάνατζερ όσο και σε κάποιες άλλες εκβιάσεις (καταστημάτων- κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα).

Κατά την ίδια δικογραφία, η υπόθεση του μάνατζερ είχε εξελιχθεί σε εμπρησμό του Ι.Χ. αυτοκινήτου της συζύγου του, στην Αθήνα, πράξη για την οποία καταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτουργοί μέλη της συμμορίας. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου με τον πρώην διεθνή μέσο του ΠΑΟΚ Κάτσε, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, προκάλεσε δυσφορία στους κόλπους των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά.

Για τα αδέλφια Σαββίδη (δεν παρέστησαν στη δίκη και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους μέσω των οποίων αρνήθηκαν την κατηγορία), η εισαγγελέας της Έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή τους- πρόταση που έγινε δεκτή μόνος ως προς τον μικρότερο από τα δύο αδέλφια.
Η ίδια δικογραφία περιελάμβανε εκβιάσεις, υπό τη μορφή παροχής «προστασίας» σε νυχτερινά μαγαζιά ή καταστήματα τύπου «φρουτάκια» που καταλογίζονται στη συμμορία, την οποία φέρεται να διηύθυνε έγκλειστος των φυλακών που απεβίωσε το 2022 (η ποινική δίωξη εις βάρος του παύθηκε). Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, για όσους διώκονταν για εγκληματική οργάνωση, η πράξη αυτή μετατράπηκε σε πλημμεληματική συμμορία και παραγράφηκε.

Επιπλέον, το ίδιο δικαστήριο κήρυξε ένοχο έναν αστυνομικό για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την παραπάνω συμμορία (την περίοδο 2015-16). Ο κατηγορούμενος αστυνομικός, που σύμφωνα με πληροφορίες αποτάχθηκε από το Σώμα, καταδικάστηκε για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

Συνολικά το κατηγορητήριο περιελάμβανε 44 άτομα, από τα οποία πάνω από 30 κρίθηκαν ένοχα για διάφορες πράξεις. Η απόφαση επί των ποινών για όλους θα εκδοθεί στην επόμενη δικάσιμο.

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