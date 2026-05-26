Ενοχος o 31χρονος για βιασμό στα Φαλάσαρνα το 2022

Ένοχος ομόφωνα για “βιασμό με χρήση βίας” κρίθηκε ένας 31χρονος Χανιώτης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου στη δίκη που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, μετά από 7 ακροαματικές διαδικασίες που ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο.

Η υπόθεση αφορούσε βιασμό σε βάρος νεαρής κοπέλας σε beach bar στην περιοχή των Φαλασάρνων τον Αύγουστο του 2022.

Η εισαγγελέας πρότεινε 10 χρόνια κάθειρξη , να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά και να δοθεί αναστολή.

Το δικαστήριο, όμως είχε διαφορετική γνώμη και αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων κάποιων ενόρκων, ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς να αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά και δίχως να δώσει αναστολή με τον 31χρονο να οδηγείται στη φυλακή.