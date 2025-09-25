menu
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Ένοχος για σύσταση συμμορίας o Νικολά Σαρκοζί – Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Tο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον καταδικασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβυη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο,κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης”, είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

