Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Ένοχοι κρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της νεαρής γυναίκας, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Η απόφαση ελήφθη σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε ζητήσει την απαλλαγή τους λόγω αμφιβολιών.

Ο ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ ο τρίτος αστυνομικός, που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει για τις ποινές.