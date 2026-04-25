Εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπεγράφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Φωτ.: Intime

Τελετή υπογραφής σειράς συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από την ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Προέδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπεγράφησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών:

-Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

-Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

-Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

-Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

-Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

-Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

-Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

-Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η σχέση Αθήνας – Παρισιού είναι πολυεπίπεδη, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία έχει ενισχυθεί τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στάθηκε στο βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας ότι σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η Γαλλία αντέδρασε άμεσα απέναντι στις απειλές που έπλητταν την Ελλάδα τονίζοντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που ανανεώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

