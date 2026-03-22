menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Εννέα μαυρόγυπες νεκροί από δηλητηριασμένα δολώματα στο δάσος της Δαδιάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εννέα μαυρόγυπες είναι νεκροί, σε σύνολο 12 που βρέθηκαν δηλητηριασμένοι στο δάσος της Δαδιάς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που ζητά την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων χρόνων, με κύριο θύμα τον εμβληματικό Μαυρόγυπα, πτωματοφάγο αρπακτικό-σύμβολο του Δάσους της Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών δράσεων διατήρησης. Από την προηγούμενη Πέμπτη, 12 Μαυρόγυπες βρέθηκαν δηλητηριασμένοι από ανθρώπινο χέρι, 9 από τους οποίους νεκροί», αναφέρει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύεται από φωτογραφίες με τα δηλητηριασμένα πτηνά.

«Όταν, παρά το γεγονός ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993, παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους, παρά την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, λαμβάνει χώρα ένα τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, σημαίνει ότι η ατιμωρησία και η περιφρόνηση των δραστών για τους θεσμούς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καλούμε τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δεσμευτούν για την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει η Πολιτεία για την έρευνα των πλέον σοβαρών κακουργημάτων», αναφέρει η οργάνωση υπογραμμίζοντας πως «το περιστατικό αυτό αποτελεί ηχηρό κάλεσμα πως είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους να αρχίσουν να ταυτοποιούνται και να καταδικάζονται οι δράστες τέτοιων κακουργημάτων».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum