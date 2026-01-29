menu
Ενίσχυση µέχρι 3.000€, σχεδιάζεται για τους µικροκαλλιεργητές µε τη νέα ΚΑΠ

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

Άγνωστο όµως αν και πώς η ενίσχυση αυτή θα εφαρµοστεί στη χώρα µας

Φαίνεται ότι  αποφασίστηκε πλέον από την ΕΕ η  δυνατότητα  χορήγησης ενιαίας ενίσχυσης έως  3.000 ευρώ ανά γεωργό  για τους µικροκαλλιεργητές χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλα µε αποκλεισµό των  ενισχυόµενων   από τα υπόλοιπα καθεστώτα ενισχύσεων  βασικής, αναδιανεµητικής και εξισωτικής.

Αυτό προκύπτει από το Άρθρο 7 παρ. 1 του σχεδίου  Κανονισµού της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε το οποίο: «Τα κράτη µέλη παρέχουν εισοδηµατική στήριξη σε µικροκαλλιεργητές …..  προαιρετική για τους γεωργούς …. η οποια απευθύνεται σε γεωργούς που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και συµβάλλουν ενεργά στην επισιτιστική ασφάλεια….. Η ενισχυση  που ανά µικροκαλλιεργητή δεν θα υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, τα κράτη µέλη µπορούν να την διαφοροποιούν ανά διαφορετικές οµάδες   γεωργών η γεωγραφικές περιοχές»

Οπωσδήποτε  η ενισχυση αυτή θεωρείται δίκαιη και χρήσιµη,  ιδιαίτερα για τους ελαιοκαλλιεργητές  της χώρας µας,  πολλοί από τους οποίους  είναι µικροκαλλιεργητές,  αφού η µέση έκταση ανά γεωργική εκµεταλευση στην Κρητη, σύµφωνα µε το Ελαιοκοµικό Μητρώο, είναι µόλις 11 στρ.!

Ωστόσο,  παρά το ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,  η  ενισχυση αυτή είναι προαιρετική για τους γεωργούς (και όχι για τα Κράτη µέλη),  υπάρχουν  αµφιβολίες  για αν και πώς θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα και ειδικά  για το «ποιοί θα θεωρούνται µικροκαλλιεργητές»!

Και αυτό  γιατί,    παρότι  και µε την   ισχυουσα  ΚΑΠ  υπήρχε παρόµοια πρόβλεψη για ποσό ενίσχυσης 1250€ ανά  µικρό παραγωγό, στην Ελλάδα  όχι µόνο δεν εφαρµόστηκε, αλλα αντίθετα αποφασίστηκε   όλοι οι παραγωγοί µε  κατω από 4 στρέµµατα ή  µε ενισχύσεις κατω από 250 ευρώ να περικοπούν  από όλες τις ενισχύσεις!

Και φαίνεται  ότι η περικοπή αυτή,   επειδή οι µικροι ελαιοπαραγωγοί ήταν πολλοί, συνέβαλε παρά πολύ στην δηµιουργία του περίφηµου Εθνικού Αποθέµατος  το οποίο,  όπως διαβάζουµε  στα  σκάνδαλα  του ΟΠΕΚΕΠΕ,  τροφοδότησε σηµαντικά τις παράτυπες ενισχύσεις πολλών επιτηδείων! Και γιαυτό,  σωστό  και δίκαιο είναι, η ΑΑ∆Ε που θα αναλάβει,  να διερευνήσει και διαφωτίσει όχι µόνο  ποιοί παράτυπα έλαβαν αλλα και από ποιους άδικα τα πήραν. Ιδωµένη!

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος  Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr)

