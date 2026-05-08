Ενίσχυση δεξιοτήτων μαθητών – Ευρωπαικό πρόγραμμα με συμμετοχή της Κρήτης

Στην ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων — γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακού γραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων — σε παιδιά ηλικίας 3–12 ετών στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύει νέο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σημειώνει ότι συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECO-STEAM4BASICS – Enhancing Basic Skills through Outdoor STEAM in Early Childhood and Primary Education.

Στο πλαίσιο έναρξης του έργου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) στις 23 και 24 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία της Κύπρου, στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των οργανισμών/φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του έργου, καθώς επίσης τέθηκαν οι βάσεις για την εποικοδομητική συνεργασία των εταίρων και την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων.

Η σύμπραξη έχει διάρκεια τρία έτη, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS-EDU-2025-PI-FORWARD-SCHOOL-BS και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 11 εταίροι από όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα:

• Frederick University (Κύπρος)

• Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Ελλάδα)

• IPCENTER AT GMBH (Αυστρία)

• SYNTHESIS Center for Research and Education (Κύπρος)

• OLOKLIROSI MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA (Ελλάδα)

• Eco-Logic (Βόρεια Μακεδονία)

• UC Leuven (Βέλγιο)

• ELDERBERRY AB (Σουηδία)

• Danish Nature Approach (Δανία)

• GOINNO Institut Zavod za Izobrazevanje (Σλοβενία) και

• Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων (Κύπρος).

Την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης εκπροσώπησε διά ζώσης η κα Αικατερίνη Κουτσουδάκη, Project Manager του έργου και εξ αποστάσεως η κα Βάλια Ανδρεαδάκη, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης & Project Manager του έργου και ο κ. Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων — γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακού γραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων — σε παιδιά ηλικίας 3–12 ετών στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από μία καινοτόμο προσέγγιση που συνδυάζει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση σε εξωτερικούς, υπαίθριους χώρους με τα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού παιδαγωγικού πλαισίου που συνδέει τις «πράσινες δεξιότητες», τις δεξιότητες STEAM και τις συμπεριληπτικές πρακτικές με τη γενική σχολική εκπαίδευση. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική ανάπτυξή τους με την υποστήριξη ειδικού προγράμματος καθοδήγησης (mentoring) και προγράμματος μάθησης που συνδυάζει δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (blended learning). Στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία και στην άσκηση επιρροής σε επίπεδο πολιτικής, αναπτύσσοντας διάλογο γύρω από τα θέματα του έργου με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικές αρχές, κοινωφελείς οργανισμούς, οικογένειες κ.ά.), εξασφαλίζοντας έτσι τη σύνδεση του έργου με την ευρύτερη πολιτική και διαμορφώνοντας έναν Οδικό Χάρτη Πολιτικής που περιλαμβάνει συστάσεις για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε πολλαπλά επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στο ταξίδι αυτό, εκπαιδευτικοί, παιδιά, οικογένειες και φορείς χάραξης πολιτικής συνεργάζονται σε ένα συν-δημιουργικό και συνεργατικό πλαίσιο, σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, για τη διαμόρφωση, την πιλοτική εφαρμογή και τη βελτίωση των ολιστικών πόρων ECOSTEAM4BASICS.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν ενεργά την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακού γραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων) των μαθητών/τριών μέσω ενός καινοτόμου παιδαγωγικού πλαισίου και στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας