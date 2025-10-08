menu
Αγροτικά

Ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αυστηρή τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, πραγματοποιήθηκε κυβερνητική σύσκεψη, υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Στάθης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ζωονόσου και την εξέλιξή της, ιδίως τον τελευταίο μήνα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και του αρμόδιου Υφυπουργού, Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων, στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου, καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Για τον σκοπό αυτό, θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα ενταθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020 και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσοι σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.

 

