Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Ενισχύεται από σήμερα το Ψηφιακό Φροντιστήριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερες ώρες διδασκαλίας, επιπλέον μαθήματα ζωντανής αναμετάδοσης σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ, τρία μαθήματα Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης και δέκα επιπλέον εκπαιδευτικοί προστίθενται στη «φαρέτρα»του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από σήμερα, Δευτέρα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έκανε λόγο για «μία νέα, πιο δυναμική φάση», στην οποία περνά το Ψηφιακό Φροντιστήριο. «Το Ψηφιακό Φροντιστήριο ήδη αγκαλιάζεται από τα παιδιά μας, κι αυτό αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει. Γι΄ αυτό και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε με ακόμη περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς και πλουσιότερο υλικό. Στόχος μας είναι κανένα παιδί να μη μείνει πίσω, αλλά να έχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και την δημιουργική μάθηση, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει με αυτοπεποίθηση τα όνειρά του», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα ενισχυθεί:

* Με 4 μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα (ΕΠΑΛ): Ναυτικό Δίκαιο, Ψηφιακά Συστήματα, Οικοδομική, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

* Με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr)

* Με 85 έμπειρους εκπαιδευτικούς, (ο συνολικός αριθμός πέρυσι ήταν 75), οι οποίοι συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning

* Με 477 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα

* Με διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους με 3 καινούρια μαθήματα Ειδικής Αγωγής:

* Νέα Ελληνικά Ε.Α.Ε.

* Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ε.Α.Ε.

* Μαθηματικά Ε.Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σχετικά στο σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, η πρωτοβουλία «εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές αλλά και απόφοιτους Λυκείου – όπου κι αν βρίσκονται – για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 –όταν άρχισε τη λειτουργία του για τη φετινή σχολική χρονιά– το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχουν παρακολουθήσει 35.000 χρήστες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων, υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης και επαναλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους καθώς και από την ιστοσελίδα: digitalschool.gov.gr.

