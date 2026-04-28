Ενημερωτική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα που αφορά την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (ΤΑΠΤοΚ) 2023–2027.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, του Δήμου Πλατανιά.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ)», η οποία αφορά τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

• Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους φορείς τους

• Φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

• Ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.ά.)

• Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της πρόσκλησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δράσεις, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την υποβολή προτάσεων.

Θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι προκηρυσσόμενες δράσεις- υποδράσεις, οι όροι επιλεξιμότητας και επιλογής, οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: κ. Κονταξάκης Γεώργιος 2821029821»