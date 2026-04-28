Ενημερωτική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα που αφορά την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (ΤΑΠΤοΚ) 2023–2027.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, του Δήμου Πλατανιά.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ)», η οποία αφορά τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε:
• Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους φορείς τους
• Φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
• Ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.ά.)
• Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της πρόσκλησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δράσεις, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την υποβολή προτάσεων.
Θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι προκηρυσσόμενες δράσεις- υποδράσεις, οι όροι επιλεξιμότητας και επιλογής, οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.
Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: κ. Κονταξάκης Γεώργιος 2821029821»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

