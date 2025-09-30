Ενημερωτική εκδήλωση για την Παλαιστίνη στο ΕΚΗ

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την καμπάνια #TargetSoudaBaseForPalestine θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Εδώ και 2 χρόνια, η ισραηλινή κατοχή -με τη συμμετοχή και τη συνενοχή ΝΑΤΟ και ΕΕ- εξαπολύει τον γενοκτονικό της πόλεμο σε βάρος του αντιστεκόμενου παλαιστινιακού λαού, συνεχώς κλιμακώνοντας και επεκτείνοντας την πολεμική σύρραξη. Η συγκυρία αυτή βρίσκει το ελληνικό κράτος βαθιά εμπλεκόμενο στη γενοκτονία:

Λιμάνια κι αεροδρόμια ανά τη χώρα λειτουργούν ως σταθμοί ανεφοδιασμού, κέντρα εκπαίδευσης, κατασκοπευτικά και βομβαρδιστικά ορμητήρια, το τουριστικό-επενδυτικό πλέγμα λαμβάνει αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά, αγωνιστές/τριες διώκονται βάσει του αντιρατσιστικού νόμου για την αυτονόητη αλληλεγγύη ενάντια στη γενοκτονία, ενώ ταυτόχρονα επικρατεί σκανδαλώδης κυβερνητική σιωπή απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισραήλ, που δέχθηκαν σκάφη της διεθνούς ανθρωπιστικης αποστολής Global Sumud Flotila, εντός των ελληνικών υδάτων διάσωσης, νότια της Γαύδου.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά η Ελλάδα πρωτοστατεί στην αναβίωση της “Πολεμικής Οικονομίας” δίνοντας ακομα περισσότερο χρήμα για να ευθυγραμμιστεί με τις διαχρονικές απαιτήσεις των ΗΠΑ και ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του Τραμπ, πριμοδοτώντας την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ολέθρου, ενώ οι δηλώσεις Δένδια μας προετοιμάζουν σταδιακά να δώσουμε και κορμιά ως “κρέας για τα κανόνια” τους. Το ελληνικό κράτος στέκεται αμετακίνητο στην υποστήριξη του στο σιωνιστικό μόρφωμα με κάθε τρόπο, δεν αναγνωρίζει επίσημα τη γενοκτονία που διαπράττει, ενώ ενισχύει συνεχώς τις σχέσεις του με το Ισραήλ συνάπτοντας κάθε είδους συμφωνία με αυτό. Πρόσφατα σε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο, προβλέπεται στενότερη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ- Ελλάδα – Ισραήλ και Κύπρου και η παραχώρηση της Βάσης της Σούδας για επιχειρησιακές και κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την υποτιθέμενη ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Ανατολική Μεσόγειο. Με την επίθεση εξάλλου στα σκάφη του στόλου ανθρωπιστικής βοήθειας (Global Sumud Flotila) που αναφέρεται παραπάνω, φαίνεται να σχετίζεται αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από τη βάση λίγη ώρα πριν την επίθεση.

Η νατοϊκή βάση στη Σούδα αποτελούσε ανέκαθεν ορμητήριο του δυτικού ιμπεριαλισμού, τόσο τώρα στην γενοκτονία του μαχόμενου Παλαιστινιακού λαού όπου έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση ανεφοδιασμού για τα αεροσκάφη που βομβαρδίζουν τη Γάζα, όσο και σε κάθε πόλεμο της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή. Τέτοιοι πόλεμοι είναι όμως που γενούν συνεχιζόμενη φτώχεια, μετανάστευση και προσφυγιά την ίδια ώρα που η Ευρώπη και η συνοριακή της θανατοπολιτική έχουν εδώ και χρόνια ανοίξει έναν γενικευμένο πόλεμο στο μεταναστευτικό προλεταριάτο. Πολιτικές που στο πρόσχημα της ανάπτυξης ισοπεδώνουν ολόκληρες περιοχές για την εξασφάλιση και τον έλεγχο των ενεργειακών διαδρόμων, και τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας στην υπηρεσία του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου και της αιματοβαμμένης συμμαχίας ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ισραήλ.

Η Κρήτη, είναι το megaproject για ενεργειακή αναβάθμιση και διασύνδεση του νησιού, ενισχύει τον σημαντικό του ρόλο στο γεωπολιτικό τοπίο, και οι πολεμικές βάσεις υπάρχουν και για να τον διαφυλάξουν. Το νησί βρίσκεται στην προμετωπίδα όλων αυτών των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό καπιταλισμό: έχει μετατραπεί σε μια τεράστια τουριστική αποικία. Την ίδια στιγμή οι μεταναστευτικές ροές που διέρχονται από αυτό, ιδιαίτερα αυξημένες μετά το κρατικό έγκλημα της Πύλου, λογίζονται ως εχθρικές για την ανάπτυξη του και αντιμετωπίζουν τον κρατικό και κοινωνικό ρατσισμό.

Σε τούτη την ιστορική περίοδο, αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης τόσο των εγχώριων αγώνων ενάντια στον κανιβαλικό μετασχηματισμό των τοπικών κοινωνιών στο όνομα της ανάπτυξης, στο συνεργό κράτος και κεφάλαιο όσο και της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της υποστήριξης της παλαιστινιακής αντίστασης. Με πρόταγμα το σαμποτάζ της πολεμικής μηχανής στρεφόμαστε στην ενωμένη και οργανωμένη σύμπραξη και δράση ενάντια σε σιωνισμό, αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμό.

Αποφασίσαμε λοιπόν, να συγκροτήσουμε έναν Παγκρήτιο συντονισμό για να καλέσουμε πανελλαδικά συλλογικότητες και οργανώσεις, εργατικά σωματεία και φοιτητους συλλόγους, φορείς και ανένταχτους πολίτες του Ηρακλείου σε μια κλιμακούμενη καμπάνια δράσεων ενάντια στη νατοϊκή και αμερικάνικη βάση της Σούδας και σε αλληλεγγύη με τον αδιάκοπα Μαχόμενο Παλαιστινιακό λαό, με κορύφωση των δράσεων:

-Στις 17/10 κάλεσμα σε παγκρήτια κινητοποίηση στο κέντρο των Χανίων

-Στις 18/10 κάλεσμα σε πανελλαδική κινητοποίηση στις Αμερικανο-νατοικές βάσεις.

Σας καλούμε σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, την Παρασκευή 03/10 στις 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Ηράκλειου. Εκεί θα παρουσιαστεί το πολιτικό πλαίσιο και το πρόγραμμα τόσο της καμπάνιας όσο και των κινητοποιήσεων στις 17 & 18/10.

Δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε συνένοχοι με την απραξία και την σιωπή μας στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού και κάθε λαού που μάχεται στον δίκαιο αγώνα για Αυτοδιάθεση και Ελευθερία.

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ

ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ

Συντονισμός συλλογικοτήτων Ηρακλείου για την Παλαιστίνη».