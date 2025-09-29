Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο Βενεράτο

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προλαβαίνουμε την Άνοια-Νόσο Alzheimer; » διοργανώνει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο χώρο του Κέντρου στο Βενεράτο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:

• Άνοια ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με τη Dr Φωτεινή Κουντή Ζαφειροπούλου, Νευροψυχολόγος.

• Πρόληψη στην άνοια με την Πένυ Καραμάουνα, Νευροψυχολόγο, MSc

• Το στίγμα στην άνοια με την Ευτυχία Σκουλούδη, Κοινωνική Λειτουργό.

• Οι περιθάλποντες των ασθενών με άνοια με τη Γεωργία Σεκερτζή Κοινωνική Λειτουργό.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής είναι δομή χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 (ΕΣΠΑ – ΕΚΤ) και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου»